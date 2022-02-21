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高雄浪浪巷口慘遭貨車輾過「骨盆全碎」重傷 影片曝光網怒：根本蓄意殺狗

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄一隻黑狗在路口慘遭轉彎貨車輾過，骨盆碎裂重傷。 (圖/取自徐文良徐園長護生園IG)
高雄一隻黑狗在路口慘遭轉彎貨車輾過，骨盆碎裂重傷。 (圖/取自徐文良徐園長護生園IG)

用路人在路上開車/騎車時都應該注意眼前是否有毛小孩經過。高雄一輛貨車在轉彎的時候沒看到前方的流浪狗，直接輾過去也沒有下車查看就揚長而去，導致黑狗被輾到骨盆碎裂重傷，影片曝光後不少網友相當憤怒。

徐文良(徐園長護生園)IG日前PO出一段影片，高雄市仁武區有居民通報有一輛貨車在住家巷口轉彎時無視前方有一隻浪犬就輾過去，像是完全沒發現有壓過東西一樣，駕駛並未下車察看就直接開走，留下黑狗癱在地上打滾大聲哀號，還好有路過民眾好心救援，把狗狗帶到附近診所止血，整個過程都被巷口監視器拍下。

目前狗狗帶到醫院後初步X光顯示骨盆碎裂需要做手術，但民眾也表示動手術費用需要5、6萬，「不是我們能夠負擔的」，因此求助徐園長看能不能幫忙後續的醫療跟安置，徐園長也立刻接下了救助黑狗的任務，並給狗狗取名為「18」，徐園長在臉書PO文寫下「希望你能長命百歲，好好在醫院住院治療，以後讓我們來照顧你」。

被撞傷的黑狗取名為「18」，因為骨盆碎裂必須在醫院動手術。 (圖/取自徐文良徐園長護生園IG)
被撞傷的黑狗取名為「18」，因為骨盆碎裂必須在醫院動手術。 (圖/取自徐文良徐園長護生園IG)

影片曝光後引起不少網友憤怒，PTT八卦版也有網友分享監視器畫面影片，網友留言表示「根本蓄意殺狗」、「感謝徐園長的幫忙，這種駕駛最好一輩子吊銷駕照」、「這司機是怎樣」、「小黑狗看起來是老狗了，但這轉彎也太兇殘」、「真的好殘忍，希望狗狗能趕快平安康復」，也有不少網友集氣祈禱18能夠早日康復。

狗狗 監視器 手術 駕照

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