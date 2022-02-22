硬擠進來討關愛！吃醋是人之常情 沒想到狗狗也有忌妒心

人類的忌妒對象大多是有社交能力的個體，不太會是物品，所以主要是忌妒其他人。 像是感情中的第三者或是獨生子女突然要面對初生的弟弟、妹妹。 那狗狗呢？ 狗狗真的會吃醋嗎？ 牠們會因為對象的社交能力而產生忌妒感嗎？

達爾文曾在他的書中提到類似的觀察。 狗狗會因為主人表現得喜歡其他的動物或是其他人，而做出一些引人注目的舉動，像是推主人、吠叫、生氣等。 因此國外有一群研究學者就決定要來研究狗狗的忌妒心！

這群學者找來18組飼主跟他們的狗狗來進行3組實驗。 主人分別跟擬真的絨毛玩具狗以及有南瓜臉的手提桶互動，做出關心、愛護的舉動，同時間也要完全忽視自己的狗狗。 這個團隊擔心使用真的狗會讓實驗對象的狗狗真的生氣，而出現打架、受傷的行為，因此使用絨毛玩具狗。 最後一個測試物是立體有聲童書，主人大聲地唸書，在此同時也是完全不理會狗狗。 念童書是這份研究的對照組，主要是觀察狗狗會不會單純因為主人分心，沒有跟自己互動，而產生忌妒的行為。

研究發現，有八到九成的狗狗會因為主人跟絨毛玩具狗互動而出現吃醋的表現。 牠們會硬擠到主人跟玩具狗中間、推主人、把玩具狗推開、哀號、對玩具狗做出空咬的行為。 然而，只有少數的狗狗會對南瓜臉的提桶或是童書做出這些舉動。 因此，實驗團隊的結論就是狗狗跟人類一樣，只會對有社交能力的主體產生忌妒心。

本文經作者授權同意轉載自Furtune毛知音|吃醋是人之常情，沒想到狗狗竟然也會！

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