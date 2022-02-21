動物園驚見「狼舍裡有白狗閒晃」遊客傻眼 園方曝原因萬人感動淚崩

動物園中經常可以看到許多平常看不到的野生動物，但馴化過的家犬家貓進到動物園就比較稀奇了。日前有民眾在大陸武漢動物園中，看到狼舍裡面竟然出現一隻狗和狼住在一起的畫面，不少民眾甚至質疑是不是放錯動物或是混充進去，其實背後有感人的故事。

綜合媒體報導，大陸湖北省武漢市九峰森林動物園的歐亞狼狼舍中，有一隻母的中華田園犬跟一隻狼住在一起，而狼舍內的狼可不是普通的來歷，牠可是「前狼王」。動物園工作人員表示，目前和狗狗住在一起的狼是過去的狼王，因為年紀大了某次在狼王爭奪戰中落敗，遭到排擠欺負，甚至有時候還會被年輕的狼咬，所以園方就決定把前狼王與狼群區分開來單獨飼養。

園方擔心老狼王自己孤獨一匹狼住會寂寞，因此找來了一隻母的中華田園犬陪伴老狼王，5年前狗狗進到狼舍的時候只有2歲。工作人員說，「牠們感情很好，吃住玩耍都在一起，公狼從沒攻擊過母狗，而且公狼也不再常常發出淒厲的嚎叫聲」。從網友拍到的影片可以看出來，老狼王對這隻年輕的母狗很好，飼育員送食物來的時候牠也會讓母狗先吃，兩隻狗狗還會常常依偎在一起。

許多網友到動物園都會拍下狼王跟母狗很有愛的互動影片，在各大影音平台上都可以看到，網友在微博留言表示「實在是太有愛了」、「看的出來狼很寵狗」。有網友擔心老狼王是不是會跟母狗交配生下後代，園方則指出牠們只是單純陪伴而已，「是純友誼並不存在男女關係」，所以沒有交配的行為。

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