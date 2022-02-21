快訊

福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

減肥喝燕麥奶反而變胖 一表看懂豆漿、牛奶、燕麥奶差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物園驚見「狼舍裡有白狗閒晃」遊客傻眼 園方曝原因萬人感動淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
有遊客在大陸武漢動物園中看到狼舍竟然有狗，以為是混充的，結果背後有段感人故事。 (圖/取自影片)
有遊客在大陸武漢動物園中看到狼舍竟然有狗，以為是混充的，結果背後有段感人故事。 (圖/取自影片)

動物園中經常可以看到許多平常看不到的野生動物，但馴化過的家犬家貓進到動物園就比較稀奇了。日前有民眾在大陸武漢動物園中，看到狼舍裡面竟然出現一隻狗和狼住在一起的畫面，不少民眾甚至質疑是不是放錯動物或是混充進去，其實背後有感人的故事。

綜合媒體報導，大陸湖北省武漢市九峰森林動物園的歐亞狼狼舍中，有一隻母的中華田園犬跟一隻狼住在一起，而狼舍內的狼可不是普通的來歷，牠可是「前狼王」。動物園工作人員表示，目前和狗狗住在一起的狼是過去的狼王，因為年紀大了某次在狼王爭奪戰中落敗，遭到排擠欺負，甚至有時候還會被年輕的狼咬，所以園方就決定把前狼王與狼群區分開來單獨飼養。

園方擔心老狼王自己孤獨一匹狼住會寂寞，因此找來了一隻母的中華田園犬陪伴老狼王，5年前狗狗進到狼舍的時候只有2歲。工作人員說，「牠們感情很好，吃住玩耍都在一起，公狼從沒攻擊過母狗，而且公狼也不再常常發出淒厲的嚎叫聲」。從網友拍到的影片可以看出來，老狼王對這隻年輕的母狗很好，飼育員送食物來的時候牠也會讓母狗先吃，兩隻狗狗還會常常依偎在一起。

許多網友到動物園都會拍下狼王跟母狗很有愛的互動影片，在各大影音平台上都可以看到，網友在微博留言表示「實在是太有愛了」、「看的出來狼很寵狗」。有網友擔心老狼王是不是會跟母狗交配生下後代，園方則指出牠們只是單純陪伴而已，「是純友誼並不存在男女關係」，所以沒有交配的行為。

動物園 狗狗 武漢

延伸閱讀

哈dog？黑狗猛咬排氣管大口吸「邊冒白煙」 網驚：不怕燙嗎

她好奇「出門後狗狗在家做什麼」 看監視器畫面這一幕..38萬人感動淚崩

誰家地毯漂走了？「拖把狗」真實身分起底 游泳影片網看傻

護理師馴服怕看病柴犬 牠被摸到「開飛機耳瞇眼爽笑」網敲碗求正面照

相關新聞

動保入憲千人遊行 朝野都支持

推動「動保入憲」，上百團體、近千人昨頂著低溫風雨上凱道遊行，希望立法院本會期可以討論動保入憲議題，防止動物虐待及加強全民...

高雄浪浪巷口慘遭貨車輾過「骨盆全碎」重傷 影片曝光網怒：根本蓄意殺狗

用路人在路上開車/騎車時都應該注意眼前是否有毛小孩經過。高雄一輛貨車在轉彎的時候沒看到前方的黑狗，直接輾過去也沒有下車查看就揚長而去，導致黑狗被輾到骨盆碎裂重傷，影片曝光後不少網友相當憤怒。

動物園驚見「狼舍裡有白狗閒晃」遊客傻眼 園方曝原因萬人感動淚崩

動物園中經常可以看到許多平常看不到的野生動物，但馴化過的家犬家貓進到動物園就比較稀奇了。日前有民眾在大陸武漢動物園中，看到狼舍裡面竟然出現一隻狗和狼住在一起的畫面，不少民眾甚至質疑是不是放錯動物或是混充進去，其實背後有感人的故事。

別以為溫馴品種不會咬人！寵物狗傷害案件頻傳的3大迷思

台灣狗咬傷人的案件時有所聞，世界各地也是如此嗎？ 為什麼總是兒童受傷？ 該如何減少這類案件發生呢？

小狗學雞叫「卡痰破音」 網友笑爆：投錯胎？

學多一門外語有助溝通，原來連毛孩小狗狗也如此好學！近日網上瘋傳短片，有狗仔一聽到隔籬雞舍公雞啼叫，便學對方叫聲，想不到也有幾分神似，雖然最終不小心「卡痰破音」，但已成功令網民爆笑，勁讚「太可愛」，也有網民笑言狗仔可能是「投錯胎」了。

挺動保入憲！千人今冒風雨上凱道 四大黨出席支持

為力拚「動保入憲」，今天有上百個團體、近千人頂著低溫風雨上凱道遊行，希望立法院本會期可以討論動保入憲議題，防止動物虐待及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。