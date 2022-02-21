別以為溫馴品種不會咬人！寵物狗傷害案件頻傳的3大迷思

2021年12月初，屏東一名三歲小朋友獨自去鄰居家，被綁在牆邊的狗狗攻擊，最後傷重不治。 10月底時，嘉義一名兩歲的幼童跟哥哥一起去玩家裡的狗狗，弟弟被咬傷後腦勺，所幸沒有生命危險。 台灣狗咬傷人的案件時有所聞，世界各地也是如此嗎？ 為什麼總是兒童受傷？ 該如何減少這類案件發生呢？

美國研究

科羅拉多大學醫學院於2010年刊登的研究發現，沒有大人在旁陪伴的幼兒最常被狗咬傷，尤其是3 – 5歲的小朋友，其中高達50 – 80％的案件受傷部位是臉部跟脖子。 而咬傷人的狗狗通常小朋友本來就認識，像是家裡、鄰居、或是親戚養的狗。 咬傷的情形也都雷同，大部分的時候都是因為小朋友摸狗太用力、嚇到狗、或是不小心踩到狗而發生。 研究亦指出，狗狗的品種不太具指標性，任何狗狗都可能咬傷人，普遍認知溫馴的品種也會。

韓國研究

2019年首爾大學醫院的研究指出，7 – 12歲的兒重最容易被狗咬傷，排名第二則是18歲以上的大人。 成人容易被咬傷手，兒童則是頭、脖子及手。 70％的咬傷案件都發生在家中，包含自家、朋友家、親戚家等。 而熟識的人所養的狗所造成的咬傷程度通常都比陌生狗還要嚴重。

英國研究

利物浦大學於2021年公布一份長達20年（1998–2018）的狗咬傷研究。 報告指出，咬傷案件逐年增加，成年人被咬傷的案件增加速度最快，而兒童及青少年的案件年年都居高不下。 1991年起，英國就將美國比特犬、日本土佐犬、阿根廷杜高犬、巴西菲勒獒犬等品種列為禁犬，但研究指出此規定並沒有減少咬傷案件。

世界衛生組織

每年有上千萬件狗咬傷人的案件發生，其中兒童的比例最高，而且他們容易受傷的部位以頭跟脖子為主。

研究統整：

該怎麼減少兒童被咬傷的案件呢？

小孩的教育

幼兒容易受傷最大的主因是他們不懂寵物狗發出的警告。 家長、飼主在帶領小孩認識寵物時，務必教導小朋友認識狗狗的肢體語言。 當牠們感到緊張、害怕、生氣的時候，就必須將小孩跟狗狗分開了。 不管是在戶外還是親戚朋友在，千萬不要讓幼兒跟寵物獨處，以免悲劇發生。

飼主的責任

飼主在介紹自己的寵物給小朋友認識的時候，務必教導他們該如何接近、觸摸寵物。 不管多乖的狗狗，在緊張的時候都有可能咬傷人， 因此要確保有大人可以全程在場陪伴。 再者，不管小朋友跟這隻狗有多熟，都有可能出事，不怕一萬，只怕萬一，寧可過度小心，也不要事後後悔。 如果狗狗有任何不自在的行為出現，都可以先將狗狗及小孩分開一段時間，讓彼此有喘息、休息的空間。

如何預防幼童被咬傷

1.確保狗狗在家中有可以休息、獨處的空間。 有訪客來時，狗狗也可以隨心所欲地躲到不會被打擾的地方。 主人亦需要密切觀察，當狗狗表現出緊張、害怕等行為的時候，請協助牠遠離人群。

2.飼主務必將寵物的個性、喜好、厭惡事先跟訪客說明，例如哪裡不能觸摸、什麼玩具不可搶、狗狗吃飯的時候不要摸等，以防狗狗做出傷害的舉動。

3.小朋友容易在跟寵物狗獨處的時候受傷，因次，切勿讓小朋友、幼兒跟寵物狗單獨相處。

4.在大人的陪伴下亦曾有受傷案件的發生，當大人無法專注在監督小孩與狗的互動時，建議將他們分開，以免受傷。

教導小孩不要接近在吃飯、睡覺、玩玩具的狗狗。

5.當小朋友的玩具被狗狗叼走時，教導小孩來找大人協助取回，而不是自己去拿回玩具。

本文經作者授權同意轉載自Furtune毛知音|寵物狗咬傷案件層出不窮，怎麼辦？ 各國數據怎麼說？

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