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小狗學雞叫「卡痰破音」 網友笑爆：投錯胎？

香港01 / 撰文／布萊恩
近日網上瘋傳短片，有狗仔一聽到隔籬雞舍公雞啼叫，便當場學雞叫。（影片截圖）
近日網上瘋傳短片，有狗仔一聽到隔籬雞舍公雞啼叫，便當場學雞叫。（影片截圖）

學多一門外語有助溝通，原來連毛孩小狗狗也如此好學！近日網上瘋傳短片，有狗仔一聽到隔籬雞舍公雞啼叫，便學對方叫聲，想不到也有幾分神似，雖然最終不小心「卡痰破音」，但已成功令網民爆笑，勁讚「太可愛」，也有網民笑言狗仔可能是「投錯胎」了。

影片長約10秒，看到白色狗仔原來悠閒地坐在地上，突然聽到隔籬雞舍公雞啼叫，隨即四處張望，沒想到更學起公雞啼叫聲，對着天空大聲「咕……咕」，的確有幾分神似，惟話口未餘卻像「卡痰」般破音，牠卻裝作沒事發生左望右望。

短短約十秒的影片笑翻網民，直指「不笑太難了」、「好可愛」、「觀看影片時請勿喝水」、「我笑死，要聽聲音」、「咕咕咕」、「電影裏動物能交談不是騙人的」、「突然想養狗」、「孩子在找姑姑啊」，亦有網民笑言「是否投錯胎了」。

翻查資料，該影片其實於2019年已在抖音TikTok流傳，至近日突然於網絡再被翻炒，再次爆紅。

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文章授權轉載自《香港01》

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