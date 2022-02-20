綠蠵龜不敵風浪擱淺 澎湖岸巡及時救援
一隻保育類的綠蠵龜昨晚在強勁風浪下，意外擱淺在馬公青灣沙灘，第七岸巡隊蒔裡前安檢所執行岸際勤務時及時救援，將綠蠵龜暫送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。
海巡署金馬澎分署發布新聞表示，第七岸巡隊所轄蒔裡前安檢所人員19日傍晚在執行岸際巡查勤務時，在馬公青灣沙灘發現一隻活體綠蠵龜受困，及時救援。
岸巡安檢人員對受困海龜給予必要保濕外，也通報澎湖縣農漁局等保育單位到場協助，因天氣惡劣，先行將海龜護送往水試所澎湖海洋生物研究中心安置。
水試所表示，這隻獲救的海龜為保育類的綠蠵龜，長44公分、寬43公分，還屬於小海龜，身上沒有明顯外傷，活動力良好，目前暫時安置在水試所池內觀察。
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