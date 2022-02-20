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誰家地毯漂走了？「拖把狗」真實身分起底 游泳影片網看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
來自立陶宛的可蒙犬Hanga，游泳時像極了一塊拖把布。 圖擷自IG @komondorhanga
來自立陶宛的可蒙犬Hanga，游泳時像極了一塊拖把布。 圖擷自IG @komondorhanga

近日IG上流傳一段趣味影片，水面上有一團像是拖把般的不明物體在移動，持續觀察才發現竟是一隻狗！而這隻狗兒也被起底是住在立陶宛的可蒙犬Hanga，魔性的游泳影片又讓牠再次爆紅。

飼主Gintarė Bertauskienė表示，其實她在小時候收到一張印有可蒙犬的明信片，從那時起就渴望擁有一隻真的可蒙犬。她也為了愛犬創立了IG帳號，將生活大小事都記錄下來。而其中一段游泳的影片，實在太像拖把漂在水面上，近看才認出是一隻狗，令人跌破眼鏡的真實身分意外讓Hanga瞬間爆紅。

特殊的毛髮浮在水面上辨識度相當高，但在日常生活上並不容易照顧。所幸Gintarė其實自己就是一位寵物美容師，替愛犬理毛完全不是什麼困難的事。

可蒙犬最早源自於匈牙利，又稱為匈牙利牧羊犬(Hungarian sheepdog)，且因為擁有像拖把的長毛，也有人稱為「拖把狗」。可蒙犬身形相當龐大，體重可達50幾公斤。

匈牙利 寵物 立陶宛

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