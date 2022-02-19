快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親友到他家為拍美照「一致命動作」 112條錦鯉隔天全暴斃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名飼主表示，自己養的112條錦鯉，一夕之間全部死光。圖擷自泰國網
一名飼主表示，自己養的112條錦鯉，一夕之間全部死光。圖擷自泰國網

錦鯉被視為具有「富貴、吉祥」等象徵，在不少水池中都能見到牠們身影。不過有網友表示自己5年多來養了112條錦鯉，卻在一夕之間全部死光。事後發現竟是親戚拍照關掉氧氣閥種下禍因，也讓這名飼主「心痛得無法呼吸」。

根據陸媒報導，一名泰國網友一共養了112條錦鯉，5、6年來從來沒生過病，更遑論讓魚死掉。「不知道大家有沒有遇過這樣的情況，養了一池的錦鯉全死了」「我一條一條的把他們撈上來，天知道我多想哭」，該名網友也表示，此刻他心中的哀痛，可能是討厭魚、沒有養魚的人都不會懂的。

這起悲劇的原因，原來是有親戚拜訪他家，看到一大群錦鯉一時興起想拍照，便隨手關了氧氣閥，想拍得好看一點，而這一關卻忘了重新開啟。直到第二天早上飼主來巡視心愛的魚兒，「我發現時魚已經死光了」。

其實該名網友平常睡前都會檢查魚池的狀況，然而就這麼巧當天他剛好非常疲倦，一到家倒頭就睡，完全沒察覺到熟悉的泡泡聲已經消失。如今魚死不能復生，飼主無奈表示「只能說這一連串事件太巧合了」。

泰國

延伸閱讀

見老婆產檢照止不住淚 已逝愛犬信守生前承諾「笑著回來了」

「金毛狗頭人」雪地兩腿狂奔 飼主曝真相：真的不是P圖啦

她好奇「出門後狗狗在家做什麼」 看監視器畫面這一幕..38萬人感動淚崩

哈dog？黑狗猛咬排氣管大口吸「邊冒白煙」 網驚：不怕燙嗎

相關新聞

哈dog？黑狗猛咬排氣管大口吸「邊冒白煙」 網驚：不怕燙嗎

哈們！許多毛小孩都有不為人知的怪癖，但這隻黑狗的癖好可說相當母湯。當一輛重機處於發動狀態時，低沉的排氣管聲浪似乎吸引了狗狗，牠竟張開嘴巴咬住排氣管吸了起來，在戶外直接成了「路吸派」。

親友到他家為拍美照「一致命動作」 112條錦鯉隔天全暴斃

錦鯉被視為具有「富貴、吉祥」等象徵，在不少水池中都能見到牠們身影。不過有網友表示自己5年多來養了112條錦鯉，卻在一夕之間全部死光。事後發現竟是親戚拍照關掉氧氣閥種下禍因，也讓這名飼主「心痛得無法呼吸」。

所以我隨身攜帶貓草...野貓反應超逗趣 自嘲：好像藥頭

Dcard網友「每日一吸貓」有隨身攜帶貓草的習慣，某夜在停車場中看見三隻貓貓兄弟，於是拿出隨身攜帶的貓草給牠們聞，沒想到三隻反應大不同，分別反映出牠們的個性，有神經大條直接在地上嚕口水的、有遠處觀望害怕的聰明虎貓，也有完全不懂其他貓在嗨甚麼的膽小貓，網友調侃自己：「在他們眼中我就是藥頭吧。」並將過程PO到Dcard上引起網友熱議。

「金毛狗頭人」雪地兩腿狂奔 飼主曝真相：真的不是P圖啦

據外媒The Dodo報導，一隻狗狗杜威(Dewey)平時最喜歡往外頭跑，某日卻在雪地上被拍到一張變形的兩腿狂奔照。照片在網路上曝光之後，許多人驚嘆又是什麼獵奇生物，根本就像是P圖。

見老婆產檢照止不住淚 已逝愛犬信守生前承諾「笑著回來了」

一旦下定決心要陪毛小孩到終老，就注定了會遇到分離的那天，甚至希望來生再續前緣。一名網友在臉書社團po出老婆的首張產檢超音波照，但照片越看越眼熟，才驚覺是已逝的愛犬「回來了」。

「轉個彎，突然就被貓咪給劫了！」最強集團式犯罪 網友笑：專業

半路遇到可愛的強盜該怎麼辦，網友在山路上騎著摩托車，在轉彎路口處減速過彎時，兩側的草叢旁冒出一整群貓，讓網友不得不減速前行，貓咪對於網友的到來非常熟悉，開始喵喵叫，甚至瘋狂蹭前輪，一群可愛的貓咪小強盜從路邊竄出，展開集體式犯罪，彷彿電影中《讓子彈飛》的場景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。