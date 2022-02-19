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親友到他家為拍美照「一致命動作」 112條錦鯉隔天全暴斃
錦鯉被視為具有「富貴、吉祥」等象徵，在不少水池中都能見到牠們身影。不過有網友表示自己5年多來養了112條錦鯉，卻在一夕之間全部死光。事後發現竟是親戚拍照關掉氧氣閥種下禍因，也讓這名飼主「心痛得無法呼吸」。
根據陸媒報導，一名泰國網友一共養了112條錦鯉，5、6年來從來沒生過病，更遑論讓魚死掉。「不知道大家有沒有遇過這樣的情況，養了一池的錦鯉全死了」「我一條一條的把他們撈上來，天知道我多想哭」，該名網友也表示，此刻他心中的哀痛，可能是討厭魚、沒有養魚的人都不會懂的。
這起悲劇的原因，原來是有親戚拜訪他家，看到一大群錦鯉一時興起想拍照，便隨手關了氧氣閥，想拍得好看一點，而這一關卻忘了重新開啟。直到第二天早上飼主來巡視心愛的魚兒，「我發現時魚已經死光了」。
其實該名網友平常睡前都會檢查魚池的狀況，然而就這麼巧當天他剛好非常疲倦，一到家倒頭就睡，完全沒察覺到熟悉的泡泡聲已經消失。如今魚死不能復生，飼主無奈表示「只能說這一連串事件太巧合了」。
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