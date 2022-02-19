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哈dog？黑狗猛咬排氣管大口吸「邊冒白煙」 網驚：不怕燙嗎
哈們！許多毛小孩都有不為人知的怪癖，但這隻黑狗的癖好可說相當母湯。當一輛重機處於發動狀態時，低沉的排氣管聲浪似乎吸引了狗狗，牠竟張開嘴巴咬住排氣管吸了起來，在戶外直接成了「路吸派」。
影片中可見這隻瘋狂的狗狗，才不管車主想要騎車，牠就這麼把嘴塞到排氣管前，大口大口吸了起來，嘴邊還冒出陣陣白煙。就算一旁的人試圖把牠抱走，又或者用腳想趕走牠，還能聽見女聲大喊「走開！啊～」。不過黑狗一律兇猛還擊，鬆口還能看到口水牽絲，隨即轉身回到排氣管前繼續吸。
影片被分享到臉書社團，網友們看到如此ㄎㄧㄤ的行徑，紛紛表示「哈dog」「不會燙嗎」「92？95？98？」「一看就是多年的老菸槍」。也有人亂入給建議，把油門催落去狗狗可能就會嚇得跑開。
然而有部分人看到影片卻笑不出來，認為排氣管的廢氣有毒，對狗狗身體傷害相當大，一旦吸進體內想排出來可能沒這麼容易。「一定要制止這個行為，不然小小的生命很快就走了」。亦有人認為與其想趕牠走，不如直接把車騎走或許更有效。
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