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「金毛狗頭人」雪地兩腿狂奔 飼主曝真相：真的不是P圖啦

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自The Dodo
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據外媒The Dodo報導，一隻狗狗杜威(Dewey)平時最喜歡往外頭跑，某日卻在雪地上被拍到一張變形的兩腿狂奔照。照片在網路上曝光之後，許多人驚嘆又是什麼獵奇生物，根本就像是P圖。

某天一家人帶著杜威到一片雪地放風，非常興奮地到處亂跑。在此同時飼主斯威克(Swicke)也正計畫著捕捉眼前的美景，準備使用全景模式紀錄下這一刻。就在萬事俱備之際，杜威就這樣闖進正在拍攝的全景照片中，因此成了這副不知名生物的模樣。

拍過全景模式的人都知道，如果拍攝當下突然跑進一個會動的物體，就會讓整張照片瞬間毀掉。其實當下斯威克就知道這張照片應該不太妙，只是萬萬沒想到「笑果」竟意外的好。

他發自內心認為這張照片「不能只有我看到」，因此po到網路上，果然引起大量回響。「我今天過得很糟，但這張圖讓我笑爛」。

圖擷自The Dodo
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