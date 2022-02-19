見老婆產檢照止不住淚 已逝愛犬信守生前承諾「笑著回來了」

一旦下定決心要陪毛小孩到終老，就注定了會遇到分離的那天，甚至祈求來生再續前緣。一名網友在臉書社團po出老婆的首張產檢超音波照，但照片越看越眼熟，才驚覺是已逝的愛犬「笑著回來了」。

「你們相信輪迴嗎？」19歲的黃金獵犬西西奶奶在2020年間過世，飼主當時就已和牠訂下約定，希望來世能再一起當家人。而近日帶著老婆去產檢時，超音波的畫面卻看見熟悉身影，呆萌的笑臉讓他眼淚止不住，一眼認出就是西西奶奶。

該名網友表示，其實已經連續夢見逝去的愛犬好幾天了。也想起先前曾和牠約定好，「如果下輩子有機會再當我的女兒，請你一定要留下一個線索，讓爸爸知道是你」。沒想到這天終於來了，西西奶奶這一次選擇回來當他真正的女兒，讓原PO喜極而泣「謝謝妳信守承諾」。

這段橫跨生死的堅定情誼，讓不少網友眼眶紅紅的。「是西西奶奶的笑容」「看了鼻子好酸」「為了與你相遇」「希望我的孩子也能找到回家的路」。

圖擷自 黃金獵犬大聯盟

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