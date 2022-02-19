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所以我隨身攜帶貓草...野貓反應超逗趣 自嘲：好像藥頭

聯合新聞網 / 綜合報導
三貓之一神經大條的貓。圖／翻攝自Dcard
三貓之一神經大條的貓。圖／翻攝自Dcard

Dcard網友「每日一吸貓」有隨身攜帶貓草的習慣，某夜在停車場中看見三隻貓貓兄弟，於是拿出隨身攜帶的貓草給牠們聞，沒想到三隻反應大不同，分別反映出牠們的個性，有神經大條直接在地上嚕口水的、有遠處觀望害怕的聰明虎貓，也有完全不懂其他貓在嗨甚麼的膽小貓，網友調侃自己：「在他們眼中我就是藥頭吧。」並將過程PO到Dcard上引起網友熱議。

三貓之一比較聰明的貓。圖／翻攝自Dcard
三貓之一比較聰明的貓。圖／翻攝自Dcard

貓咪與狗狗相較人類擁有更敏銳的嗅覺，因此大部分的貓咪通常都用鼻子進行確認而非眼睛，所以即便是全盲貓，在不常更動環境的前提下，也能在空間中行動自如。靈敏的嗅覺讓貓咪對於一種味道又愛又恨──貓草、貓薄荷、木天蓼，這類的植物香味會讓貓咪產生感官刺激，進而表露出興奮反應，而適量攝取貓草等纖維，也能幫助貓咪排便順利。

三貓之一比較膽小的貓。圖／翻攝自Dcard
三貓之一比較膽小的貓。圖／翻攝自Dcard

對於原PO的舉動，出現兩派討論，一派擔心貓咪年紀如果太大，或是有癲癇、懷孕等特殊身體狀況，要是吸入太多的貓草可能對貓不會太好，另一派則覺得偶爾讓野貓放鬆心情、舒緩情緒也很好，畢竟有些浪貓都很緊張兮兮。對於過量的質疑，原PO表示會先試探貓咪的意願，並且少量多次的噴灑，也不會直接對貓口鼻噴。

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