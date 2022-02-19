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密集恐懼者慎入！暗黑料理仰望星空派變佳餚 主子超賞臉直接完食

聯合新聞網 / 綜合報導
貓版仰望星空派。圖／翻攝自臉書
貓版仰望星空派。圖／翻攝自臉書

英國著名料理「仰望星空派」是為了慶祝暴風雨夜中捕魚成功而製，其特色就是派上插滿許多看向天空的魚頭，令人衝擊的視覺印象常常被網友調侃為「暗黑料理」。網友突發奇想看到零食還有剩一些魚頭，於是將魚頭插在貓湯罐上，貓版的仰望星空派上桌，意外地讓貓咪大受好評。

每次餵食零食時，因為魚乾太脆導致頭身分離，零食吃到最後只剩下無數顆魚頭，因此網友靈機一動，擷取自英國著名料理「仰望星空派」，將貓罐頭倒扣出來上面再插滿許多魚頭，一道美味兼營養的料理誕生。仰望星空派是英國傳統菜餚，研發這道料理的村民以捕魚為生，使用麵粉、魚、雞蛋、洋蔥等常見食材，特色是將魚頭向上插，彷彿眾魚抬頭仰望星空，祈求村莊免於飢餓。

特別的料理配上營養的食材，原PO表示主子超賞臉，直接完食，網友笑說「洋味十足貓餐，這餐變得好高檔」、「魚頭看了好可怕，有密集恐懼」、「好棒的佳餚，超幸福」，另外提醒民眾，若是要製作這道料理請用貓咪可食用的魚乾，若使用人類食用魚乾會讓貓咪攝取過多鹽分。

貓版仰望星空派大受好評。圖／翻攝自臉書
貓版仰望星空派大受好評。圖／翻攝自臉書

貓咪 英國 創意料理

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