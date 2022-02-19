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貓狗大不同！視覺差黑洞地毯狗狗反應超可愛、貓咪超霸氣

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪看穿這只是地毯。圖／翻攝自imgur
貓咪看穿這只是地毯。圖／翻攝自imgur

貓狗反應大不同！一塊黑白相間的地毯，上面的花紋讓視覺感生3D錯覺，看過去彷彿地上有一個深不見底的黑洞般，有國外網友買來做測試，結果貓狗反應大不同，部分狗發現眼前的洞選擇跳過去或是在邊緣徘徊，而貓咪則參悟到「假洞」的存在，直接霸氣地躺在上面。

第三隻狗狗不敢跳。圖／翻攝自imgur
第三隻狗狗不敢跳。圖／翻攝自imgur

第一隻狗狗勇敢跳過去。圖／翻攝自imgur
第一隻狗狗勇敢跳過去。圖／翻攝自imgur

有民眾做測試，拿出一塊視覺差黑洞的地毯，雖然是平面的地毯，但眼睛因為膨脹與扭曲的色塊產生「前方有洞」的錯覺，而同樣的一塊地毯放到貓咪跟狗狗面前，結果卻大不同，狗狗測試組有三位勇敢的選手，第一隻看到洞毫不猶豫地跳過去，而後方第二隻見狀也開心地跳過去，唯獨落下第三隻看著前方的洞，遲遲不敢往前跳；貓咪測試組則是讓貓咪看到毯子，牠用鼻子嗅了嗅地毯，發現這只是一塊布而不是洞，於是用前腳踏了踏黑洞中間，確認是平面後安然無恙地躺在毯子上，甚至舒服地開始舔毛，看起來非常享受。

I’m not falling for that

沒想到一塊毯子能讓貓狗反應大不同，三隻狗狗完美地詮釋出勇敢無畏、呆萌可愛的精神，而反觀貓咪則是霸氣凜然，震懾四方，非常有趣。

貓咪 狗狗

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