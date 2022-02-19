居家常見植物恐怕成為貓咪殺手！家中有這幾款植物要注意

貓是純肉食動物，為了促進消化可以靠植物或草促進排出體內的毛髮，防止便秘、或是毛髮刮傷腸道的情況發生，有網友在臉書社團PO文發問，家裡擺放一株觀景葉，發現貓咪對它有極大的興趣，但又擔心植物吃到有毒的食物，因此PO網詢問。

圖為虎尾蘭，也是居家常見植物，應避免貓咪誤食。圖／陳茵茵

貓是純肉食動物，為了因應肉類的消化，所以貓咪的消化器官構造較短、胃小牙尖，是為了防止肉類分解時，若腐爛的肉類停留體內太久會對身體產生負擔，至於攝取纖維質的部分，有常見的貓草或是市售幫助腸胃消化的食品。至於室內常見的植物，其實有不少植物對於貓咪來說會造成腸胃負擔，甚至帶有毒素的汁液會引發腎衰竭等嚴重問題。

在家常見的植物有聖誕紅、常春藤、虎尾蘭或劍蘭、萬年青（又稱開運竹）、馬拉巴栗（又稱發財樹）、黃金葛、黛粉葉、金錢樹、百合等，以上都是需要與貓咪區隔的植物。尤其是黃金葛因為好種好養又能水耕，是室內植物之王，當貓咪要是誤食時，請立刻尋求專業獸醫求助。也有貓友表示自從養貓之後就不再種植物了，因為不是被吃掉就是怕有毒，乾脆不種。

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