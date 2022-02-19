「轉個彎，突然就被貓咪給劫了！」最強集團式犯罪 網友笑：專業

半路遇到可愛的強盜該怎麼辦，網友在山路上騎著摩托車，在轉彎路口處減速過彎時，兩側的草叢旁冒出一整群貓，讓網友不得不減速前行，貓咪對於網友的到來非常熟悉，開始喵喵叫，甚至瘋狂蹭前輪，一群可愛的貓咪小強盜從路邊竄出，展開集體式犯罪，彷彿電影中《讓子彈飛》的場景。

貓咪們似乎是聽到熟悉的摩托車聲音，所以紛紛冒出頭來觀望。圖／翻攝自臉書

「你想想，你騎著摩托車，上了山，下著雨，轉個彎，突然就被貓咪給劫了！（設計對白）」幽靜的山路上，車主騎著摩托車沿路行駛中，前方岔路口減速左轉，突然一隻黑貓從旁邊的牆面竄出，接著冒出好多隻野貓，仔細一數至少有六隻以上，貓咪們似乎是聽到熟悉的摩托車聲音，所以紛紛冒出頭來觀望，一看是熟悉的車輛馬上蹭車，甚至有虎斑貓不怕機車地瘋狂嚕前輪，車主見狀只能減速慢行，避免撞到這群可愛小強盜。

溫馨又有趣的畫面吸引大家討論，說這是「專業碰瓷集團吧」，也有人說是電影《讓子彈飛》中麻匪搶劫的場景，而原PO表示當地的浪浪已經接受過結紮，定期也有人餵食，所以才會這麼親人，面對這群可愛的小強盜，網友舉雙手贊成「我也想遇到可愛的喵強盜」。

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