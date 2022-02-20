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鬥牛犬寶寶一出生「渾身螢光綠」嚇壞主人 醫生揭秘1原因
加拿大一對夫婦日前幫自家鬥牛犬接生，卻在一窩新生犬中驚見有一隻全身長滿「螢光綠色」毛髮的狗狗，嚇得他們趕緊上網搜尋相關案例，發現也有許多狗狗發生同樣情形，屬於一個僅有萬分之一機率不到的情形。
從這對夫婦上傳到網路上的照片可以看到，渾身綠毛的鬥牛幼犬仍有一塊塊正常的黑色斑點，除了毛色外其餘特徵與其他幼犬無異。而妻子奧黛拉（Audra Rhys）則在貼文中搞笑表示「我們正考慮幫牠取名為芥末（wasabi）！」
根據外媒報導，一開始犬媽媽已經順利生下7隻小狗，正當主人以為生產結束之際，又有一胎包裹著黑色薄膜的狗狗出生，經過清理後才發現居然渾身綠毛。愛德華王子島大學（University of Prince Edward Island）的動物生殖專家克蘭博士（Dr. Bronwyn Crane）受訪表示這是相當罕見的「膽汁沾染現象」。
克蘭博士表示，當淺色小狗接觸到膽汁中的綠色色素時，就會使毛髮染出其他奇特的顏色，這樣的現象會在出生後幾周慢慢改善，狗狗自己舔拭毛髮或定期洗澡都能讓毛色恢復正常。
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