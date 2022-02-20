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肉球沒毛保護 兔猻「踩住自己尾巴」取暖：腳腳好冰喔！

聯合新聞網 / 綜合報導
怕冷的兔猻。（圖／翻攝自YouTube @Manul (Pallas's Cat)）
怕冷的兔猻。（圖／翻攝自YouTube @Manul (Pallas's Cat)）

肉球冰冰的！近日網路上瘋傳一段影片，是一隻毛超澎的兔猻在冰天雪地裡懶洋洋地站在雪地上打呵欠，接著把接觸到雪地的前腳放在毛茸茸的尾巴上取暖，可愛模樣融化大批網友。

畫面中可以看到，毛超澎的兔猻獨自在雪地上因為太冷而坐立難安，接觸到雪的前腳更是冷到無處安放，於是牠便把同樣毛茸茸的尾巴捲到前面來「放腳腳」。毛毛肉肉的腳放在蓬蓬的尾巴上彈來彈去，更不時摩擦生熱，幫自己的前腳取暖，超萌瞬間全被拍下來。

據悉，畫面中的兔猻生活在俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk city）的一間動物園。兔猻是居住在中亞的一種貓科動物，比其他貓科動物矮胖且多毛，耳朵位置也較低，圓滾滾的大眼睛與較肥的臉一度被認為是波斯貓的祖先。

影片被分享到網路上後便被瘋狂轉發，可愛模樣融化無數網友「這是什麼可愛到爆炸的東東」、「兔猻：辣…辣個…手收好冰啊」、「這就是尾巴的意義」、「是不是胖虎本虎」、「心臟爆擊！！」

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