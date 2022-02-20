小男孩「抓起鴿子往口袋塞」想帶回家 網笑翻：寶可夢玩太多？

國外一名網友日前在西班牙巴賽隆納街頭拍下，一位小男孩手上抓著一隻小鴿子往口袋塞，但卻因鴿子掙扎而失敗。影片被分享到網路上引發討論，網友搞笑留言表是小男孩應該寶可夢迷，想「收服」小鴿子。

從抖音用戶@kirstyfield分享的影片中可以看到，小男孩站在一大堆鴿子亂飛的廣場中央，手上抓著一隻鴿子往口袋裡塞卻失敗，拍攝的網友則在一旁搞笑配音「你要跟我回家嗎？」

影片一出便引起討論，有人質疑鴿子是否有受傷？而拍攝者則是在貼文中表示「沒有任何動物在影片中受傷，因為牠直接飛走了。」其他的網友則是搞笑回應「請問他這是『收服』了一隻鴿子嗎？」、「他是不是玩太多寶可夢了」、「男孩：我只是想要個紀念品」、「還知道頭要先放進去好哈」、「能抓住鴿子其實不簡單欸」。

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