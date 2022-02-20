一人一款命！熊孩子偷懶趴母熊背上渡河 回頭反觀另一位手足超悲劇
這「熊孩子」腦筋也動太快了！最近在網路上有一段影片引起網友們的熱烈討論，影片是去年七月在美國阿拉斯加的卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai National Park and Preserve）所拍下，是兩隻小熊用截然不同的方式渡過阿拉斯加河的畫面。
只見棕熊媽媽正帶著兩隻小熊在河裡捕魚，而其中一隻小熊趁媽媽在忙，趁機爬到媽媽的背上，畫面中可以看到牠就坐在媽媽的背上渡河，看起來超級輕鬆，還不時回頭看了一下在後方努力划水的兄弟姊妹，幸好兩隻小熊都順利上岸，蹦蹦跳跳跟著媽媽離開。而這有趣又發人深省的一幕，讓不少網友紛紛留言：「媽媽真的很辛苦呢」、「看完心情好複雜」、「總是有人喜歡偷懶～」。
而影片說明中也表示，這兩隻小熊大概是在去年春天出生的，年紀還非常小，而並不是所有熊媽媽都會忍受小孩有這樣的行為，這種「靠媽媽」的情況只是暫時的，而且等牠們更大一點，就必須得學習成長獨立，不管是渡河或是捕食，都得要自己來才行。
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