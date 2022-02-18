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浪貓被收編眼睛受傷仍自卑 新手媽：我愛的就是你的眼「像戴美瞳」

聯合新聞網 / 柚子貍
圖／飼主皮皮媽授權
圖／飼主皮皮媽授權

人家說，新手媽咪千萬不要養幼貓，因為剛離乳的幼貓比較難照顧。這位案主就是新手媽咪，結果陸續收編了三隻剛離乳的浪浪，挑戰很大，一切都得從頭摸索起。

第一隻是漂亮的清秀橘貓皮皮，自己找上門的，溝通時祂很驕傲的說：「這個家是我自己挑的！」忙碌的媽咪擔心牠平常在家沒人陪，最近又試養了兩隻中途過來的小浪浪，希望給牠做伴，好巧不巧這時皮皮出現拉肚肚的現象，整隻變得懶懶的，媽咪擔心牠是不是覺得自己失寵了，才悶悶不樂。

溝通時，皮皮說「媽咪想太多」，牠很樂意配合媽咪再收留兩隻可憐的小浪浪，但是最近就是肚子痛痛、身體不舒服。於是媽咪懷疑，是不是因為換飼料的關係，雖然採逐步新舊更替的方式，但顯然橘貓老大還是適應不良。

圖／飼主皮皮媽授權
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相對於皮皮溝通時的自信，才剛剛被收編試養的貓弟弟善良在溝通時則顯得怯生生，充滿不信任的眼神非常明顯，問牠想跟皮皮一起嗎？牠說：「我會試著跟皮皮打好關係，我想只有跟牠打好關係，我才能繼續住在這裡。」因為善良流浪時一隻眼睛受傷，牠怕媽咪會因此嫌棄牠。

當媽咪問說喜歡吃罐罐還是乾乾時，善良還不敢置信的說「可以自己選擇嗎？」，意思是「怎麼這麼好！」但牠就是沒自信會被留下來，所以不敢多講話，整個態度相當委曲求全，只求溫飽。

我跟媽咪說，貓弟弟善良因為眼睛受傷，很介意自己的長相不討喜，擔心不會被留下來。媽咪大聲驚呼：「我就是因為牠的眼睛，才決定收留牠的呀，那個牠自以為的缺陷，對我來說，可是像戴美瞳放大鏡一樣的特別呢！」聽完只能說，真是一位有愛心的媽咪呀。

圖／飼主皮皮媽授權
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另外還有一隻貓妹妹乖乖跟著善良過來，因為個性不親人，新手媽咪怕應付不過來，還在考慮要不要收編。相較於貓弟弟善良無論如何要想辦法留在這個家，個性有點孤僻的貓妹妹乖乖倒是挺直接，「我討厭被放棄，要不要留我快點說，不用勉強！」

來到這個家後貓妹妹乖乖就一直躲在沙發下，之前可能是被貓媽媽放棄才被迫離乳上街流浪，後來遇到好心麵店收留，但擔心牠體積太小被客人踩到，所以把牠放在鳥籠裡照顧著，再後來又被好心的中途帶走，輾轉又跟著貓弟弟善良來到這個家。因為不懂大人的苦心，牠覺得自己一直換地方是被不同的人放棄，有點心灰意冷。

乖乖說:「給我一點時間，讓我先確定你有沒有要收留我」，「不親人不代表不愛你」，「給我時間，讓我用自己的方式去愛你。」溝通中，三隻貓咪的問題乖乖被問到的最少，敏感的牠感受在心裡，要求乾脆給一個痛快，悲情又簡潔有力的回答，讓媽媽心疼決定正式納編。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

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