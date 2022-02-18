「若狼似狗」膽小神秘生物DNA結果出爐 顛覆團隊原先判定！

還記得這隻可憐的小東西嗎？美國賓州日前出現一隻讓動物專家們都一頭霧水的神秘生物，外表看似像狼卻又如流浪狗般膽小、不具攻擊性。原本這隻小動物已被初步判定是隻狗狗，剛出爐的DNA測試結果證實—原來是100%的郊狼（Coyote）！

上個月這隻「神秘小動物」在美國賓州被一名叫艾特（Christina Eyth）的女子發現，隨後輾轉送到了「野生動物康復中心」（Wildlife Works）。由於牠的身體狀況相當虛弱，外表更是無從辨別，無法確定動物的種類，且當時身上還長有疥瘡且毛髮打結，狀況十分不樂觀。

而就在15日，收養這隻神秘動物的救援組織在臉書發布新出爐的DNA檢測結果，在貼文中寫下「『神秘動物』DNA結果出來了，是100%的郊狼！」原來，當時看似虛弱、膽小的小動物，其實是一隻對家禽、寵物與人類都具有威脅性的狼，卻不知經歷了什麼樣的苦難，導致變得如此虛弱、怕生。

根據外媒報導，被收留後準備接受治療的小郊狼，已在安撫下卸下警戒、準備開始進行治療時，卻在DNA結果出爐之前逃脫，目前還未尋獲、也無法定位。

郊狼是犬科犬屬的一種，與狼是近親，產於北美大陸的廣大地區，北起阿拉斯加、南到巴拿馬。郊狼可以與狼或狗雜交，有時在外觀上似狼似狗，因此無法單從外表斷定，仍須透過基因檢測才能完全確定。

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