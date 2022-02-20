本汪不行了！吉娃娃陪阿嬤務農賣菜 累到直接在菜攤上爆睡

俗話說阿嬤養的小孩最幸福，沒想到阿嬤養的狗狗也非常幸福呢！日本有一隻吉娃娃叫做「ここちゃん（Koko醬）」，經常陪務農的阿嬤在菜園工作、推車出去賣菜，網友@chiwarwar經常將祖孫倆的生活日常分享在推特上，可以看見阿嬤經常寵溺地將Koko醬抱在懷裡或是放在推車裡，老奶奶與小狗療癒的畫面總是能融化網友們的心。

吉娃娃經常陪阿嬤務農。圖／翻攝自推特

Koko醬經常邊工作邊睡著...。圖／翻攝自推特

超疼愛Koko醬的阿嬤。圖／翻攝自推特

有一天外頭的天氣非常好，阿嬤採收了一些番薯，正在整理與清洗，但不知道是不是陽光太過和煦溫暖，只見一旁的Koko醬竟然在陽光下瞇起眼昏昏欲睡，甚至連阿嬤想要支撐起Koko醬，牠也是兩腳癱軟，累呼呼地睡翻在阿嬤的懷中。

而這讓人有好氣又好笑的一幕，讓許多網友都忍不住在下方留言：「哎呀這也太累了吧？」、「日光浴太舒服了～」、「奶奶的笑容也好可愛」、「牠怎麼好像一直在睡覺？」表示不論是阿嬤養的狗狗，或是有狗狗陪伴的阿嬤，兩個人看起來都非常幸福呢～

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