護理師馴服怕看病柴犬 牠被摸到「開飛機耳瞇眼爽笑」網敲碗求正面照
對於大多數毛小孩來說，去醫院是一件非常可怕的事情，不少毛孩都會用生命去抵抗看醫生。日前一名網友曬出自己家裡養的柴柴，牠也是一隻很怕去獸醫院的狗，但某天柴柴原本在醫院裡瑟瑟發抖等看診時，竟然愛上了護理師的摸摸笑得超開心，再也不怕去醫院了。
網友「カオル」在推特上貼文，家中養了一隻可愛的柴犬名叫「歐路加(オルカ)」，2020年10月出生的牠今年一歲多，是個活潑的孩子，但牠也跟其他毛小孩一樣很怕去獸醫院。某天歐路加的媽媽捕捉到一個稀有的畫面，本來很害怕獸醫的歐路加在護理師的溫柔摸摸下，整隻狗狗「開飛機耳」瞇眼微笑，完全忘記獸醫院是牠很害怕的地方。
歐路加媽媽表示，這張照片是在歐路加去打疫苗的時候拍的，歐路加是個健康的孩子，指示每年都免不了要去挨一針疫苗，本來牠很害怕看醫生，結果最後還是敗給了護理師的「舒服摸摸手」。可愛的照片貼出後已吸引超過2萬人按讚，網友表示「可見護理師一定是技術高超的毛孩摸摸手」、「柴柴的恐懼被溫柔的護理師融化了」，也有網友相當好奇護理師本尊究竟是誰。
動物病院の看護師さんに手籠めにされる犬 pic.twitter.com/U8OTMvLaun— カオル (@benibaraxxx) February 14, 2022
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