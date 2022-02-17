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比警報更厲害 動物能提前感應災難

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
研究人員透過追蹤農場動物的行為模式，成功預測了幾次強震的發生。 示意圖／ingimage
研究人員透過追蹤農場動物的行為模式，成功預測了幾次強震的發生。 示意圖／ingimage

動物是災難預言家！目前人類科技仍無法預測部分的自然災難，如地震通報系統僅是在地震發生時快速發出警報，但動物卻能在強震發生前20小時前作出反應，科學家更藉此成功預測實驗期間中的7次強震；而鳥類則可以透過聲波，提前感應即將到來的風暴。

預警技術仍不足

BBC》報導，2004年印尼9.1級的地震引發了強烈海嘯，摧毀該國的沿海地帶，而部分社區因為沒收到警告而來不及撤離，共造成20幾萬人的死亡。但有目擊者指出，在海嘯襲擊前，大象突然跑向高地、一群水牛豎起耳朵，並在海嘯衝擊前幾分鐘衝向附近的山頂。

即使世界擁有先進技術，但也很難如同這些動物一樣，對自然災難作出精準預測，如科學家始終沒有發現，地震發生前會有什麼先兆，只能在地震發生時，即時通報周邊地區。而且根據世界氣象組織2017年的統計，近百個國家仍未設置相關的預警系統。

動物有災難神通

然而，科學家們把腦筋轉向了這些具有「神通力」的動物。德國動物行為研究所人員維克勒斯基以晶片項圈，長期追蹤農場動物的運動模式。研究人員發現，農場中的動物會在地震前20小時改變行為模式。一旦農場動物活躍程度提高，且持續時間超過 45 分鐘，就意味著可能有地震發生，研究人員更以此方式成功預測了7次強震。

另外，《當代生物學》指出，美國持續追蹤鳥類的科學家則紀錄了金翅鶯曾於2014年出現「撤離遷徙」的狀況，這些鳥類才剛從南美洲遷徙到北美洲田納西州的繁殖地，但它們突然再度起飛，並飛到700公里外的地方。在鳥兒離開不久後，80多場龍捲風襲擊了該地區，並造成10億美金的損失。

輔助強化科技

加州大學生物學家特雷比指出，「氣象學家和物理學家已經知道，龍捲風會產生非常強烈的次聲波（人類聽不到的低頻率聲音）。」他推斷，鳥類應該是聽到了遠方龍捲風傳出的聲波，所以才出現預先避難的行為。

而鳥類感知次聲波的能力也使得它們能在跨海飛行時閃避風暴。對此，法國自然歷史博物館研究團隊替鳥類穿載GPS裝置，並觀察如何移動來收集氣象數據，更因此改善了整個太平洋的氣候模型和天氣預報。

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