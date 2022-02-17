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貓貓自帶宇宙星系般「水藍大眼」 美麗背後故事卻讓網友不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自@pico_blindcat
圖擷自@pico_blindcat

和許多貓貓不同，國外一隻貓擁有宇宙星系般的「水藍色大眼睛」，特殊的外貌引起不少人關注。不過飼主透露，其實這樣的眼睛並不是與生俱來，而是得到「青光眼」才逐漸轉變成現在的模樣。

不同於常見的黑色瞳孔，莫妮卡所飼養的貓咪Pico看似擁有一對水藍色大眼，然而其實是在約5、6年前才變成這樣。飼主表示，Pico目前是一隻失去視力的貓咪，原本有一雙綠色的漂亮眼睛，但某天卻開始變色，看了獸醫才知道罹患了貓的青光眼。

@picoblindcat Reply to @freestyle_platinums since a lot of people were asking for his story on how he was blind :) #cute #cat #blind ♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl

雖然一張張照片看起來Pico都睜大眼睛，但莫妮卡表示只有到了室外才會這樣，在家中通常都像在睡覺一樣微微閉著眼。即使得了青光眼影響視力，但Pico身體其實相當健康，最喜歡在外面玩耍以及吃草。莫妮卡也提到Pico已經9歲了，就算生活或許受到視力影響，但全家人仍給牠滿滿的愛想寵壞牠。

Pico大眼睛背後的故事曝光後，許多網友紛紛獻上祝福「要快樂健康的長大喔」「好美」「第一次看到這種眼睛」。如今已有超過25萬人被圈粉，主人也替Pico記錄下各種美好時刻，陪著牠一起慢慢變老。

視力 貓咪 獸醫

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