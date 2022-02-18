快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

她好奇「出門後狗狗在家做什麼」 看監視器畫面這一幕..38萬人感動淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

不少飼主會很好奇當自己不在家時毛孩都在做什麼，所以會安裝監視錄影器方便自己查看家中狀況，也經常因為這樣發現一些暖心畫面。有網友貼出他透過室內監視器看到的畫面，自家養的狗狗在自己出門後沒多久，就走到門邊一直等待他回來，飼主表示都快看哭了，不少網友直呼「好感動」。

網友「sundaetheblacklab」在Tiktok上貼出一段影片，家裡養了一隻黑色拉不拉多名叫「聖代(Sundae)」，是一隻非常聽話乖巧的狗狗。聖代的主人表示，因為他很好奇當自己不在家的時候聖代都在做什麼，所以就買了一個監視錄影機放在房間裡，某天當他出門時手機收到監視器APP提醒「錄影機感應到動靜」的推播，打開來發現令人感動的畫面。

影片中可以看到聖代在主人出門後，原本趴在床上休息的牠從床上跳下來，在房間裡面到處走動，也許是走到累了，聖代便在門口乖乖坐下，接著就再也沒有離開過門邊，一直等待主人回來。聖代的主人見狀相當感動又難過到幾乎都要哭出來，沒想到他不在的時候狗狗都在等自己，隨後網友走向門邊，聖代也聽到主人回來了，開心的在門邊搖尾巴。

這段影片貼出後至今已吸引超過38萬人觀看，不少網友都相當感動，表示「狗狗真的是人類最好的朋友」、「一直在等待著我們回來，好心疼毛小孩」、「毛小孩要的不多，就只希望你回來能夠好好陪牠玩」。

@sundaetheblacklab

I’m never leaving her alone again 🥺

♬ Home - Edith Whiskers

狗狗 監視器 毛小孩

延伸閱讀

回家路上遇到3隻山豬要過嗎？過來人曝恐怖下場：快逃

三花貓被棄養丟彰化收容所 1個月後「雙眼空洞暴瘦一圈」躲籠子狂發抖

狗狗每天都準時坐圍籬邊媽超疑惑 驚見「一隻手鑽出來狂擼」揭神秘關係

鼠寶看到鏡頭必站起來「用2隻短腿跑滾輪」 媽傻眼：可以正常點嗎？

相關新聞

小斑鳩闖NET「模特兒圍巾做窩」取暖 網笑：NET變成NEST

當有鳥兒光顧店裡實該怎麼辦？有網友在臉書社團PO文表示，有一隻斑鳩跑到服飾店裡，不知道該怎麼辦，照片中的斑鳩正舒適地窩在模特兒的圍巾上，還不忘看著鏡頭，網友笑翻，「這是一隻不想努力的鳥」、「很講究，比起其他隨便鳩，這算是很會享受的的鳩」、「NET正式跨足旅宿業」。

護理師馴服怕看病柴犬 牠被摸到「開飛機耳瞇眼爽笑」網敲碗求正面照

對於大多數毛小孩來說，去醫院是一件非常可怕的事情，不少毛孩都會用生命去抵抗看醫生。日前一名網友曬出自己家裡養的柴柴，牠也是一隻很怕去獸醫院的狗，但某天柴柴原本在醫院裡瑟瑟發抖等看診時，竟然愛上了護理師的摸摸笑得超開心，再也不怕去醫院了。

浪貓被收編眼睛受傷仍自卑 新手媽：我愛的就是你的眼「像戴美瞳」

人家說，新手媽咪千萬不要養幼貓，因為剛離乳的幼貓比較難照顧。這位案主就是新手媽咪，結果陸續收編了三隻剛離乳的浪浪，挑戰很大，一切都得從頭摸索起。

她好奇「出門後狗狗在家做什麼」 看監視器畫面這一幕..38萬人感動淚崩

不少飼主會很好奇當自己不在家時毛孩都在做什麼，所以會安裝監視錄影器方便自己查看家中狀況，也經常因為這樣發現一些暖心畫面。有網友貼出他透過室內監視器看到的畫面，自家養的狗狗在自己出門後沒多久，就走到門邊一直等待他回來，飼主表示都快看哭了，不少網友直呼「好感動」。

帶「羞恥圈」也可以很高雅！黑貓揭露正確用法秒變「最美皇后」

羞恥圈一直是寵物的惡夢，但有一隻獨特的黑貓找到戴上羞恥圈的「正確方式」，照片中的黑貓一臉優雅地坐在沙發上，前腳霸氣地伸展著，而頭上戴著「白色皇冠」，嬌貴姿態與高傲的眼神背鏡頭捕捉下來，而那頂白色皇冠竟然是羞恥圈，底下網友紛紛找照片回復這隻高傲的貓，有人說像擁有絕世美貌的埃及王后娜芙蒂蒂，有人說像如懿傳、甄嬛傳中王后的扮相。

土撥鼠的叫聲不是「啊——」飼主分享搗蛋討拍萌樣 網友：叫聲像吉娃娃

曾經有一段影片在網路上爆紅，是土撥鼠站在山坡上，像是人類大叫一樣發出「啊——」的聲音，雖然是後製出來的惡搞影片，但由於畫面太過傳神，讓許多人到現在仍是印象深刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。