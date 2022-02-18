灰貓「整顆頭卡頸枕裡」蓋好被被躺平爆睡 27萬人笑翻：根本下班後的我
有時候毛孩子一些神奇的舉動，都會讓飼主懷疑牠們身體裡是不是都住著人類的靈魂。日前一位網友貼出自家貓咪睡覺的照片，直呼「這根本是下班後累翻的上班族」，只見一隻灰貓躺在被窩裡面，棉被蓋得整整齊齊、頭上還有一個吐司麵包頸枕，睡翻的模樣引起不少網友共鳴。
網友「いわし先生」在推特貼出一張照片，家裡養了一隻貓咪名叫「石頭(いわし)」，2021年7月出生的牠是個還不到一歲的男孩子。日前飼主曬出石頭的可愛照片，只見石頭自己鑽進被窩中蓋好棉被，頭上還套著一個吐司麵包玩具，看起來就像是睡覺用的頸枕，整隻貓伸的直挺挺仰睡，模樣實在太像人類。
飼主表示，當下看到這個畫面實在是太衝擊，因為跟人類超像所以就趕快捕捉下這難得一件的場景，然後那個吐司麵包枕其實是貓頭套，為了避免貓咪在手術過後或受傷的時候舔毛用的。照片貼出後至今已吸引超過27萬人按讚，網友表示「這隻貓根本裡面住著人的靈魂」、「這個睡姿我給一百分」、「對不起我一直笑，但這跟我下班回家的時候爆睡的樣子很像」。
20万いいねも伸びると思わなかったので感謝の別ショットです pic.twitter.com/ptDMironms— いわし先生 (@IWASHI_0723) February 12, 2022
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