灰貓「整顆頭卡頸枕裡」蓋好被被躺平爆睡 27萬人笑翻：根本下班後的我

當有鳥兒光顧店裡實該怎麼辦？有網友在臉書社團PO文表示，有一隻斑鳩跑到服飾店裡，不知道該怎麼辦，照片中的斑鳩正舒適地窩在模特兒的圍巾上，還不忘看著鏡頭，網友笑翻，「這是一隻不想努力的鳥」、「很講究，比起其他隨便鳩，這算是很會享受的的鳩」、「NET正式跨足旅宿業」。

2022-02-18 12:59