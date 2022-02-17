鼠寶看到鏡頭必站起來「用2隻短腿跑滾輪」 媽傻眼：可以正常點嗎？

家裡有養倉鼠的人一定都知道牠們最喜歡的玩具就是滾輪，但有些倉鼠跑起滾輪來的姿勢跟一般人很不一樣。最近有一部影片在網路上瘋傳，一名鼠寶飼主看到自家倉鼠竟然是用兩隻腳在跑滾輪，他疑惑的問廣大鼠爸鼠媽們這樣是不是正常的，引發網友熱烈討論。

網友「もちっと🐹王国@メイド」在推特貼出一段只有2秒的影片，家裡飼養兩隻倉鼠的網友po出其中一隻鼠寶名叫「雪美(ゆきみ)」的逗趣影片。只見影片中的雪美竟然與一般的倉鼠不一樣，許多倉鼠都是用四隻腳跑滾輪，但雪美竟然是用兩隻腳在跑，飼主說「我希望我家鼠寶可以像正常倉鼠一樣跑步」，相當好奇這樣的狀況是不是正常的。

雪美的飼主表示，平常雪美都是用四隻腳跑滾輪，但只要看到主人拿手機要拍，就會變成兩隻腳跑步的狀態。短短2秒的影片貼出後至今已吸引超過5萬人以上觀看，許多網友笑著說「其實這是進化過後的倉鼠」、「你親眼目睹了倉鼠的進化欸」、「根本工讀生」、「牠可能是在模仿人類吧」、「可能是牠看到你都用兩條腿跑步，所以牠也要試著用兩條腿健身」。

商品推薦