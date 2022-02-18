這坨是棉花糖還是麻荖？比熊犬擁「雲朵白毛」被說太胖鑽主人懷裡討拍

這隻白白胖胖的不明物體是...棉花糖？麻荖？泡芙？抱枕？韓國有一隻超可愛的比熊犬「Momo」，用心的飼主將牠打理得非常好，讓狗狗一身蓬鬆的白毛看起來就想雲朵一樣，不少網友都說牠看起來很像甜點或是玩偶，模樣非常療癒。
超有人氣的Momo在Instagram上有不少死忠粉絲，主人經常在社群媒體上分享Momo的日常生活，其中有一支影片，是Momo去做身體檢查，結果被獸醫說體重有點過重，就像人類聽到有人說自己太胖一樣，得知「噩耗」的Momo彷彿委屈又失落，畫面可以看到牠整隻狗狗窩在飼主腿上，還將臉埋進主人胸口討拍，軟萌撒嬌的模樣讓大家忍不住留言：「可愛死我了」、「過來我抱～」、「好像真的娃娃」。
不過今年八歲多的Momo還是非常有活力，過著無憂無慮的狗生，不論是調皮搗蛋，把家中衛生紙咬得到處都是，或者是四腳朝天躺在床上呼呼大睡的樣子，都讓網友融化直呼「不管怎樣都好可愛」。
這隻白白胖胖的不明物體是...棉花糖？麻荖？泡芙？抱枕？韓國有一隻超可愛的比熊犬「Momo」，用心的飼主將牠打理得非常好，讓狗狗一身蓬鬆的白毛看起來就想雲朵一樣，不少網友都說牠看起來很像甜點或是玩偶，模樣非常療癒。
大家應該都知道電影《星際大戰》系列中，有一個超級可愛的人氣角色－尤達寶寶，又大又圓的眼睛，嬌小的身形，讓許多網友為之瘋狂。現實中也有一種生物可以說是尤達寶寶的翻版，那就是「塞內加爾嬰猴」。嬰猴有「叢林嬰兒」的稱號，是源自非洲的一種小型靈長類動物，體型跟松鼠差不多，有別於一般猴子，嬰猴空靈的大眼睛和尖長的耳朵，讓人聯想到可愛的小精靈。
還記得這隻可憐的小東西嗎？美國賓州日前出現一隻讓動物專家們都一頭霧水的神秘生物，外表看似像狼卻又如流浪狗般膽小、不具攻擊性。原本這隻小動物已被初步判定是隻狗狗，剛出爐的DNA測試結果證實—原來是100%的郊狼（Coyote）！
當有鳥兒光顧店裡實該怎麼辦？有網友在臉書社團PO文表示，有一隻斑鳩跑到服飾店裡，不知道該怎麼辦，照片中的斑鳩正舒適地窩在模特兒的圍巾上，還不忘看著鏡頭，網友笑翻，「這是一隻不想努力的鳥」、「很講究，比起其他隨便鳩，這算是很會享受的的鳩」、「NET正式跨足旅宿業」。
對於大多數毛小孩來說，去醫院是一件非常可怕的事情，不少毛孩都會用生命去抵抗看醫生。日前一名網友曬出自己家裡養的柴柴，牠也是一隻很怕去獸醫院的狗，但某天柴柴原本在醫院裡瑟瑟發抖等看診時，竟然愛上了護理師的摸摸笑得超開心，再也不怕去醫院了。
人家說，新手媽咪千萬不要養幼貓，因為剛離乳的幼貓比較難照顧。這位案主就是新手媽咪，結果陸續收編了三隻剛離乳的浪浪，挑戰很大，一切都得從頭摸索起。
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