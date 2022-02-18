這坨是棉花糖還是麻荖？比熊犬擁「雲朵白毛」被說太胖鑽主人懷裡討拍

這隻白白胖胖的不明物體是...棉花糖？麻荖？泡芙？抱枕？韓國有一隻超可愛的比熊犬「Momo」，用心的飼主將牠打理得非常好，讓狗狗一身蓬鬆的白毛看起來就想雲朵一樣，不少網友都說牠看起來很像甜點或是玩偶，模樣非常療癒。

圓滾滾的比熊犬抱起來就跟玩偶一樣。圖／翻攝自＠hoot.mo

超有人氣的Momo在Instagram上有不少死忠粉絲，主人經常在社群媒體上分享Momo的日常生活，其中有一支影片，是Momo去做身體檢查，結果被獸醫說體重有點過重，就像人類聽到有人說自己太胖一樣，得知「噩耗」的Momo彷彿委屈又失落，畫面可以看到牠整隻狗狗窩在飼主腿上，還將臉埋進主人胸口討拍，軟萌撒嬌的模樣讓大家忍不住留言：「可愛死我了」、「過來我抱～」、「好像真的娃娃」。

不過今年八歲多的Momo還是非常有活力，過著無憂無慮的狗生，不論是調皮搗蛋，把家中衛生紙咬得到處都是，或者是四腳朝天躺在床上呼呼大睡的樣子，都讓網友融化直呼「不管怎樣都好可愛」。

睡到併軌的Momo。圖／翻攝自＠hoot.mo

調皮搗蛋把家中弄亂的Momo。圖／翻攝自＠hoot.mo

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