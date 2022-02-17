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暖男馬路上救受困樹懶 牠「握手道謝」網全融化..專家反點出傻眼真相
只要人類有幫助過牠們，野生動物通常都不會忘記。最近有一段溫馨的短片在網路上瘋傳，一名男子看到樹懶受困在大馬路上，擔心牠移動速度太慢可能會遭到路殺，就拿一塊毛巾把樹懶抱起來送到樹上放好，影片最後樹懶還對男子揮揮手，像是表達感謝之意。
綜合外媒報導，這部溫馨的短片發生在巴西，一名男子開車時看到有樹懶受困馬路，他擔心樹懶移動速度太慢、可能會被來車撞到，因次拿了一塊毛巾把樹懶整隻包起來走到對街，找了一棵樹溫柔的把牠放上去，最後樹懶被送上樹後還伸出手緩慢的向男子道謝，畫面相當溫馨，也吸引不少網友朝聖，留言表示「謝謝男子的愛心」、「有您這樣的人世界會更美好」、「樹懶會說謝謝好可愛」。
其實這部影片早在2019年就已經瘋傳，當時就掀起不少話題，但樹懶看似舉手向男子道謝的舉動可能並不一定真的是在說謝謝。樹懶保護基金會(Sloth Conservation Foundation)創始人兼執行董事克里夫(Rebecca Cliffe)指出，其實樹懶伸出手是一種威嚇的巨動，因為樹懶移動緩慢也沒有可以自保的方式，因此面臨被捕捉的危險時他們會把手臂伸出，企圖讓自己在視覺上看起來更龐大去嚇唬敵人，「這是一種很常會被誤解的野生動物行為之一」。
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