主人逛街突鬆開手 博美急回頭叼牽繩露燦笑：麻麻你要牽好我

毛孩出門常會被綁上牽繩，卻恨不得能擺脫束縛自由奔跑。一名主人在逛賣場時，靈機一動想測試放掉牽繩狗狗的反應，沒想到毛孩先是愣住，隨後回頭把牽繩叼回主人身邊，似乎在說「麻麻你要牽好我～」。

網友在臉書社團動物梗圖星球分享一段畫面，主人原本牽著狗狗逛賣場，逛到一半突然想放開牽繩測試毛小孩反應。狗狗先是往前走了約5、6步，停下來左右張望，似乎發覺哪裡不對勁，這才發現主人竟然放開繩子。

不過狗狗卻沒有因此離開主人狂奔，反而叼起地上的牽繩，回頭放在主人面前，像是在說「麻～妳別走丟，牽好喔」，並且露出燦爛的笑容。

溫馨影片曝光之後，有網友對自家毛孩實驗，結果卻是到處亂跑，和影片中的狀況完全不同。「之後應該是尋狗啟事」「我家的只會往前找有食物的人」「是怕媽媽走失吧」，紛紛狂讚這隻博美狗勾真的超級乖。

圖擷自 動物梗圖星球

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