尤達寶寶翻版！嬰猴「琥珀色空靈大眼」融化網友：萌到可阻止宇宙戰爭

可愛的嬰猴神似星際大戰裡面的尤達。圖／翻攝自@pizzatoru 大家應該都知道電影《星際大戰》系列中，有一個超級可愛的人氣角色－尤達寶寶，又大又圓的眼睛，嬌小的身形，讓許多網友為之瘋狂。現實中也有一種生物可以說是尤達寶寶的翻版，那就是「塞內加爾嬰猴」。嬰猴有「叢林嬰兒」的稱號，是源自非洲的一種小型靈長類動物，體型跟松鼠差不多，有別於一般猴子，嬰猴空靈的大眼睛和尖長的耳朵，讓人聯想到可愛的小精靈。

可愛的嬰猴神似星際大戰裡面的尤達。圖／翻攝自@pizzatoru

日本就有一隻五歲多的嬰猴「Pizzatoru」非常受到歡迎，社群帳號上擁有44多萬名粉絲追蹤。飼主說Pizzatoru就像一個頑皮的小男孩，調皮又鬼靈精怪，是家中最可愛的麻煩精。超愛主人的Pizzatoru非常喜歡黏在飼主身邊，而且只要一聽到馬麻的呼喚，就會發動嬰猴靈活的彈跳技能，蹦蹦跳跳地來到主人身邊。

Pizzatoru平常最喜歡吃果乾、起司，飼主也經常分享牠吃東西的畫面，也因為實在太過療癒，總是吸引許多網友們的關注，表示被Pizzatoru的模樣給融化。

然而嬰猴的飼養難度其實很高，在台灣非常少見，除了醫療與環境上的困難，還有訓練上的問題，所以喜歡嬰猴的朋友們，不妨在社群上多看看牠們可愛的樣子吧！

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