鼠寶過世火葬噴3000元 他問「毛孩火化有沒有公道價」釣出網友專業回覆

隨著現代養寵物觀念進步，毛小孩的身後事也格外吸引飼主重視。有網友在PTT八卦板貼文，說之前倉鼠過世帶去火葬，到了才知道費用要3000元，包含誦經、火化及製作告別照片，詢問寵物火葬要多少錢，引發網友熱烈討論。

一名網友於16日在PTT八卦版貼出一篇文章，詢問寵物火葬是否有公道價，他表示去年帶一隻倉鼠「啾啾」去火化，到了現場才知道費用要3000元，包含誦經、火化跟製作告別式照片，過程大概一小時就結束，詢問有沒有人辦過寵物告別式以及價碼大概多少。

貼文PO出後吸引不少網友討論，有網友說之前有送浪浪去火化，原本說要1000元，結果後來降價降到500元，「你這是單一火化，貴一點很正常」，這篇貼文也釣出專業的網友回覆，指出中部地區寵物火化是$250，各地政府都查得到價格，不過這是自己載去火化，請別人幫忙就不是這種價，通常毛還5公斤以下價格250，每多1公斤加價50元，北部則是350元，每多1公斤多收70元。

家中有養倉鼠的網友表示之前也有送自家倉鼠去火化，價格同樣是3000元，用的盒子也一模一樣，不過只有收走沒有像原PO一樣有後續。而有養天竺鼠的網友則說，之前天竺鼠過世單獨火化要4000元，儀式辦得很隆重，「能陪毛小孩走最後一程很值得」。

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