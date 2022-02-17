快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼠寶過世火葬噴3000元 他問「毛孩火化有沒有公道價」釣出網友專業回覆

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友日前送家中鼠寶火化，含儀式整套要3000元，讓他不禁好奇寵物火化是否有公定價。 (圖/取自PTT Gossiping)
有網友日前送家中鼠寶火化，含儀式整套要3000元，讓他不禁好奇寵物火化是否有公定價。 (圖/取自PTT Gossiping)

隨著現代養寵物觀念進步，毛小孩的身後事也格外吸引飼主重視。有網友在PTT八卦板貼文，說之前倉鼠過世帶去火葬，到了才知道費用要3000元，包含誦經、火化及製作告別照片，詢問寵物火葬要多少錢，引發網友熱烈討論。

一名網友於16日在PTT八卦版貼出一篇文章，詢問寵物火葬是否有公道價，他表示去年帶一隻倉鼠「啾啾」去火化，到了現場才知道費用要3000元，包含誦經、火化跟製作告別式照片，過程大概一小時就結束，詢問有沒有人辦過寵物告別式以及價碼大概多少。

貼文PO出後吸引不少網友討論，有網友說之前有送浪浪去火化，原本說要1000元，結果後來降價降到500元，「你這是單一火化，貴一點很正常」，這篇貼文也釣出專業的網友回覆，指出中部地區寵物火化是$250，各地政府都查得到價格，不過這是自己載去火化，請別人幫忙就不是這種價，通常毛還5公斤以下價格250，每多1公斤加價50元，北部則是350元，每多1公斤多收70元。

家中有養倉鼠的網友表示之前也有送自家倉鼠去火化，價格同樣是3000元，用的盒子也一模一樣，不過只有收走沒有像原PO一樣有後續。而有養天竺鼠的網友則說，之前天竺鼠過世單獨火化要4000元，儀式辦得很隆重，「能陪毛小孩走最後一程很值得」。

寵物 倉鼠 火葬

延伸閱讀

屏東比特犬「索爾」開放認養申請方式曝光 網揭牠「翻肚討摸」親人現況

狗狗每天都準時坐圍籬邊媽超疑惑 驚見「一隻手鑽出來狂擼」揭神秘關係

三花貓被棄養丟彰化收容所 1個月後「雙眼空洞暴瘦一圈」躲籠子狂發抖

媽拍跳舞影片找嘸人拿手機 柴柴秒變「工具狗支架」趴地眼神死：歸剛欸

相關新聞

比警報更厲害 動物能提前感應災難

動物是災難預言家！目前人類科技仍無法預測部分的自然災難，如地震通報系統僅是在地震發生時快速發出警報，但動物卻能在強震發生前20小時前作出反應，科學家更藉此成功預測實驗期間中的7次強震；而鳥類則可以透過

貓貓自帶宇宙星系般「水藍大眼」 美麗背後故事卻讓網友不捨

和許多貓貓不同，國外一隻貓擁有宇宙星系般的「水藍色大眼睛」，特殊的外貌引起不少人關注。不過飼主透露，其實這樣的眼睛並不是與生俱來，而是得到「青光眼」才逐漸轉變成現在的模樣。

鼠寶看到鏡頭必站起來「用2隻短腿跑滾輪」 媽傻眼：可以正常點嗎？

家裡有養倉鼠的人一定都知道牠們最喜歡的玩具就是滾輪，但有些倉鼠跑起滾輪來的姿勢跟一般人很不一樣。最近有一部影片在網路上瘋傳，一名鼠寶飼主看到自家倉鼠竟然是用兩隻腳在跑滾輪，他疑惑的問廣大鼠爸鼠媽們這樣是不是正常的，引發網友熱烈討論。

她2年來天天開窗餵蜂鳥吃蜜 「超強羈絆」網驚：你是迪士尼公主嗎？

是在拍迪士尼公主電影嗎？國外一名網友朱利安（Julian）在網路上分享自己天天都會打開自家窗戶，迎接餵食一隻色彩繽紛的可愛蜂鳥的影片，甚至還幫這位朋友取名為赫克托爾（Hector），超夢幻的互動讓網友羨慕直呼「我也想要有鳥鳥朋友！」

暖男馬路上救受困樹懶 牠「握手道謝」網全融化..專家反點出傻眼真相

只要人類有幫助過牠們，野生動物通常都不會忘記。最近有一段溫馨的短片在網路上瘋傳，一名男子看到樹懶受困在大馬路上，擔心牠移動速度太慢可能會遭到路殺，就拿一塊毛巾把樹懶抱起來送到樹上放好，影片最後樹懶還對男子揮揮手，像是表達感謝之意。

在家上班不理我？橘貓「出喵拳」狂偷襲鍵盤 最後還露奶兇小眼神

你選工作還是喵主子？日本一名網友在社群平台抖音上分享一段影片，內容是愛貓在自己在家工作時不斷「出喵拳」干擾，得不到關注後便使出殺手鐧—哀怨小眼神，超怒目的可愛模樣融化一大票網友，已吸引超過70萬次點擊與600多名網友留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。