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她2年來天天開窗餵蜂鳥吃蜜 「超強羈絆」網驚：你是迪士尼公主嗎？
是在拍迪士尼公主電影嗎？國外一名網友朱利安（Julian）在網路上分享自己天天都會打開自家窗戶，迎接餵食一隻色彩繽紛的可愛蜂鳥的影片，甚至還幫這位朋友取名為赫克托爾（Hector），超夢幻的互動讓網友羨慕直呼「我也想要有鳥鳥朋友！」
從朱利安抖音帳號@Birdperson666上傳的影片中可以看到，朱利安窗戶一開，赫克托爾便拍動著翅膀現身，並用長長的嘴插進朱利安自製的餵食罐中享受食物。朱利安在另一支影片中分享，赫克托爾與自己的緣分大約始於2020年11月，一人一鳥之間特殊的羈絆已經邁入第二年，更曾登上地方媒體版面。
@birdperson666
take a chill 😋♬ original sound - birdperson666
根據《WABC電視新聞網》報導，朱利安為了讓赫克托爾能吃得健康，還自行研究製作赫克托爾的花蜜配方，用心經營這段「人鳥友誼」的他更在社群平台收穫超過100萬名粉絲追蹤。
朱利安與鳥鳥和諧相處的模樣被分享到網路上，大批網友湧入留言表示「你是迪士尼公主嗎？可以唱個歌看看他會不會幫你做家事」、「好神奇！我以為鳥都很怕人」、「這鳥鳥一定是白雪公主的朋友」、「祝你們友誼長存～」、「你一定是個很善良的人。」
udn寵物粉絲團上線囉！
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