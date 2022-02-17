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媽拍跳舞影片找嘸人拿手機 柴柴秒變「工具狗支架」趴地眼神死：歸剛欸

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬變成媽媽拍片的「工具支架狗」眼神死。 (圖/網友「家裡有三隻柴」授權提供，非經同意請勿轉載)
柴犬變成媽媽拍片的「工具支架狗」眼神死。 (圖/網友「家裡有三隻柴」授權提供，非經同意請勿轉載)

拍影片的時候沒有手機架，連毛孩都可以變成工具狗/貓。日前有一段爆笑影片在網路上流傳，一名柴犬的飼主跟家人想拍影片，但發現根本沒有人有空拿手機也沒有手機架，就突發奇想讓柴柴當「活體手機架」幫忙，柴犬還很聽話照做，模樣相當搞笑。

臉書粉絲專頁「家裡有三隻柴」的飼主日前上傳一段搞笑影片，他們過年期間想要拍攝短影片上傳到社群網站上，剛好手邊沒有手機架也沒人有空閒幫忙拿手機，就把柴犬「胡椒」叫過來幫忙拿手機，只見胡椒穿著外送員服裝一臉無奈趴在地上，前腳上穩穩擺著手機，非常認命的當起了「工具狗」。

影片PO出後至今已有超過6千人按讚，吸引不少網友留言，網友表示「簡直太爆笑了吧」、「胡椒一臉無奈的樣子好可愛」、「狗：歸剛欸」、「柴柴：不是送神了嗎，怎麼還會起駕」、「柴柴的表情好像在說『人類你們夠了沒』」。

@feng_min 工具狗在此🤣#怕無歸期 #怕烏龜騎 #歸剛欸啦 ♬ 原聲 - 家裡有三隻柴🐶🐶🐶

柴犬 外送員

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