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在家上班不理我？橘貓「出喵拳」狂偷襲鍵盤 最後還露奶兇小眼神
你選工作還是喵主子？日本一名網友在社群平台抖音上分享一段影片，內容是愛貓在自己在家工作時不斷「出喵拳」干擾，得不到關注後便使出殺手鐧—哀怨小眼神，超怒目的可愛模樣融化一大票網友，已吸引超過70萬次點擊與600多名網友留言。
從抖音用戶@umekomoko上傳的影片中可以看到，短腿橘貓躲在電腦螢幕後面，不安份的小手手瘋狂攻擊正使用鍵盤工作的主人，幾次後發現怎麼主人都不理自己便把頭探出，奶兇奶兇小眼神全被記錄下來，融化一大票網友，讓人直呼「最後的眼神誰能招架得住！」
@umekomoko リモートワークを邪魔するプロ#短足 #短足猫 #猫 #茶トラ ♬ 火曜サスペンス劇場 フラッシュバックテーマ(木森敏之) - シエナ･ウインド･オーケストラ
超萌小橘貓「耍狠」的萌樣被分享到網路上，許多網友紛紛留言表示「可愛到招架不住」、「最後那個眼神超讚」、「貓：強行斷電」、「按到關機鍵真的就QQ了」、「他只是試著想幫你工作而已啦！」
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