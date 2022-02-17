蟲蟲在門上「劇烈色色」汪星人不爽秒吃掉 網驚：肯定單身狗

家裡有養倉鼠的人一定都知道牠們最喜歡的玩具就是滾輪，但有些倉鼠跑起滾輪來的姿勢跟一般人很不一樣。最近有一部影片在網路上瘋傳，一名鼠寶飼主看到自家倉鼠竟然是用兩隻腳在跑滾輪，他疑惑的問廣大鼠爸鼠媽們這樣是不是正常的，引發網友熱烈討論。

2022-02-17 16:10