蟲蟲在門上「劇烈色色」汪星人不爽秒吃掉 網驚：肯定單身狗
單身狗的逆襲？臉書社團近日瘋傳一段影片，兩隻蟲蟲疑似正在翻雲覆雨之際，這時畫面中走來了一隻狗，二話不說直接大口將兩隻蟲吃掉。網友紛紛一口咬定「這隻肯定單身狗」。
「結局跌破眼鏡…」影片中可見一對昆蟲看似正在交尾做愛做的事，而地點就在櫥櫃門上。不過意外總是來得突然，這戶人家剛好養了一隻狗，一看到正在「劇烈震動」的物體，便忍不住衝上前去。原以為只是想觀察兩隻動物的狀態，沒想到狗狗竟毫不猶豫一口吃掉，還嚼的津津有味，為這場「羅曼死」畫下句點。
不少網友看了表示「情況從複雜到難以理解」，也驗證了千萬不要在單身狗面前曬恩愛，「單身狗激不得」「得不到就毀掉」「原來是宵夜文」「還好是爽死的」。
不過飼主最好別讓毛孩吃來路不明的昆蟲，即便是沒有毒的物種，卻可能沾到毒藥(殺蟲劑、殺蟑藥、老鼠藥等)不小心就一起吃下肚。且環境髒亂也可能有寄生蟲疑慮，或是被堅硬的外骨骼傷害到貓貓狗狗身體。若寵物誤食異物，飼主最好觀察一陣子身體有無異狀出現。
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