野生鼴鼠冒險記！躲過監視器闖入商店玩 店員發現嚇瘋尖叫

據Metro報導，有一隻野生鼴鼠近日闖入英國一家折扣商店（Poundstretcher），店員看到驚聲尖叫「有一隻跟老鼠一樣大的鼴鼠！」

商店經理朱迪．布魯斯（Judi Brewis）表示，她第一次親眼看到鼴鼠，而且這隻12公分的鼴鼠看起來毛茸茸的而且很乾淨，並不像是剛從洞裡跑出來的樣子，朱迪將鼴鼠放到籃子裡，並帶到2.7公里外的林區讓牠重回大自然。

她說，當時鼴鼠在商店裡大概待了四分鐘，客人們都很想看看鼴鼠到底長怎樣，她也表示，沒有人攻擊那隻鼴鼠，因為怕牠會咬人。此外，她同事還幫這隻鼴鼠取了名字，歐內斯特．彭福德（Ernest Penfold），這個名字是出自一部英國動畫「神勇小白鼠」裡面的角色。

她表示，她沒有在監視器看到鼴鼠的蹤跡，所以牠應該是藏在搬運貨物的托盤上才進到商店的，最後在收銀台旁被店員發現。

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