三花貓被棄養丟彰化收容所 1個月後「雙眼空洞暴瘦一圈」躲籠子狂發抖

許多毛小孩遭到主人棄養後，都會到收容所尋找下一個家。有網友日前在彰化收容所中發現一隻在籠子內瑟瑟發抖的母三花貓，一個多月前牠剛進所時還是個白胖乾淨的貓，可能因為收容所內環境不適合牠，現在的三花貓面容相當憔悴、身體暴瘦一圈，讓不少人直呼心疼。

網友江小姐16日在臉書社團「彰化收容所。浪愛找到家」發文，表示看到籠內一隻母三花貓體型瘦弱、毛髮雜亂且眼神相當黯淡，在籠子裡不斷發抖。根據網友提供照片發現，三花貓一個多月前因主人不再續養，剛被送進收容所時模樣還相當乾淨，體型也是正常範圍，結果過了一段時間卻瘦成現在的樣子。

至於貓咪為何進到收容所內狀況變得如此糟糕，網友推測應該跟收容所犬隻較多、狗吠聲高亢且頻繁，對貓咪來說是高壓的環境，再加上收容所細菌較多且地方窄小，「日子一天天過去，貓孩子漸漸憔悴，應該是生病了」。網友不忍貓咪繼續待在收容所受苦，詢問有沒有人願意帶貓咪去治療。

根據網友貼文可以發現，收容所內的三花貓目前約6歲，體重4公斤，如果要領養的話領養人需年滿20歲，並攜帶身份證、牽繩、運輸籠前往收容所，也不能有棄養和不良飼養紀錄，並且每年都要帶貓咪到獸醫院施打預防針。貼文PO出後不少網友留言表示「實在無法想像，如果我的毛孩去收容所我會哭死」、「看了真的很難過」、「牠的眼神好絕望」。

後來有一名好心網友覺得太不忍心，留言表示要一早過去帶貓咪看醫生，該名網友於16日時回文說他要從台北南下過去彰化把貓咪帶走，因為回文者住在台北，「我會帶貓咪回台北看醫生比較方便照顧，後續會再告訴大家」，讓不少網友放心許多，也祝福貓咪能夠盡快找到一個溫暖的家。

網友在臉書社團發文PO出影片，三花貓在籠內不斷發抖模樣令人心疼，還好有好心人伸出援手帶貓咪去就醫。 (圖/翻攝自「我在彰化收容所。浪愛找到家」臉書社團)

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