人vs.巨兔「呷菜大賽」！兔選手雙雙慘敗 網紅嗑1.5公斤生菜躺贏

美國加州知名沙拉連鎖店「Chop Stop」日前舉辦一場「啃生菜大對決」，邀請27歲大胃王「蕾娜」（Raina Huang）跟一隻愛吃生菜、名叫哈妮（Honey）的巨型兔子比賽，看誰能在最短時間內吃下最多沙拉。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，兔兔哈妮疑似因為驚嚇過度，在比賽過程中沒有吞下一片生菜，因此中途派上第2隻兔兔「寶貝」（Precious）上場，但同樣也是一動也不動。而蕾娜卻僅花了10分鐘就完食3.5 磅（約1.58公斤）的生菜絲沙拉，大獲全勝。

兔兔的飼主解釋，兔子通常會小口小口吃食物，累積下來的數量十分龐大，但通常要日以繼夜的啃食才能發揮他們真正的「實力」，更表示對此次比賽的慘敗「毫不意外」，因為剁碎的生菜絲與兔兔們平常享用的蔬菜大餐相去甚遠。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導中寫道，蕾娜聲稱這是她參加過最簡單的一場比賽。據了解，作為知名大胃王網紅，蕾娜在社交媒體上擁有數百萬粉絲追蹤，以大量進食的影片內容為主，活躍於抖音、YouTube 和 Instagram 等平台。

許多網友對這場比賽不以為然，表示「兔兔：嚇都嚇死了」、「兔子很敏感，公眾場合人多牠們根本警戒中沒心情吃啦…」、「對手雙雙棄賽，贏得好空虛啊啊啊啊」、「兔子面對干擾的環境是沒辦法發揮實力的。」

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