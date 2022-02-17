小學驚見龜殼花、動保員生擒 動保處提醒緊閉3孔防蛇

新北市瑞芳區瑞濱國小今年初有蛇爬進辦公室，動保處瑞芳動物之家獲報前往處理，發現是有毒的出血性蛇類龜殼花，迅速捕進籠內帶回。動保處表示，目前氣溫偏低，接近山區的學校、住家應做好居家防護，做好門窗、天花板孔、排水孔「3孔緊閉」，防範蛇類入侵。

瑞濱國小學務主任陳湘媛表示，學校老師1月7日在辦公室發現有蛇出沒，向瑞芳動物之家救助，動保員很快到場，三兩下就把龜殼花移進蛇籠，解除師生對不速之客的恐懼。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖說，東北角海岸生態環境良好，常有民眾通報蛇侵入家門，建議民眾可在門內加裝彈簧紗門，並選用進出後立即彈回關上的樣式。門口周遭環境也不要堆積大量雜物，雜草定期修短，廚餘垃圾應使用加蓋容器，嚴防老鼠孳生。學校若有水塘生態池，蛙類會吸引蛇類出沒，應注意生態池周遭環境，避免提供蛇類窩藏空間。

王嚴緖研判，當環境低溫，如果建築物門窗、天花板孔隙或排水孔道未緊閉，就可能成為蛇類往室內移動取暖的通報，瑞濱國小辦公室才會出現龜殼花。

動保處表示，已協助近山區學校採購蛇籠、蛇鋏，並派員指導學校人員使用方法，分享捕蛇心得。師生平時若有防蛇演練，真正遇到蛇隻就不致手足無措。新北市各級學校也可向動保處申請愛護動物生命教育課程，介紹蛇類與蛇籠蛇鋏使用方法與實作演練。

動保處說，民眾在住家或是學校遭遇蛇類入侵請勿驚慌，一般蛇類多是遭遇危險才會主動攻擊人類，遇到狀況時可以遠距離觀察蛇隻所在位置，並即刻通報動保處專線電話(02)2959-6353或市府1999通報，動保處將在第一時間派員處理。 瑞芳動物之家使用的蛇鋏與蛇籠。圖／新北動保處提供 瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖（右）為老師們介紹蛇籠蛇鋏構造及使用細節。圖／新北動保處提供 蛇鋏分成有齒與無齒兩款樣式。圖／新北動保處提供 學校內若設有水塘生態池者，周圍環境宜力求簡單，避免提供蛇類窩藏空間。圖／新北動保處提供 動保員示範蛇籠、蛇鋏的使用方式。圖／新北動保處提供

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