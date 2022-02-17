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狗狗每天都準時坐圍籬邊媽超疑惑 驚見「一隻手鑽出來狂擼」揭神秘關係

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主發現狗狗常常在圍籬邊坐著，某天發現竟然有隻手伸出來狂摸自家狗狗。 (圖/取自抖音影片)
飼主發現狗狗常常在圍籬邊坐著，某天發現竟然有隻手伸出來狂摸自家狗狗。 (圖/取自抖音影片)

有時候毛小孩看似平常的行動，可能背後暗藏不可告人的秘密。日前一段影片在網路上掀起熱議，一名網友發現自家狗狗每天都會跑到圍籬邊坐著，本來想說那邊可能是牠待的舒適區就不以為意，直到有一天竟然拍到有一隻手從籬笆裡面伸出來「狂擼狗狗」，才意外發現原來自家狗狗有個隔壁鄰居朋友。

網友「joh_jam」在抖音PO出一段影片，約翰娜(Jo-Hannah Jamieson)家裡養著一隻可愛的狗狗名叫「墨菲(Murphy)」，是一隻很喜歡運動也很親人的狗狗，有一天她發現墨菲在庭院玩的時候每天都會靠在圍籬邊坐著，起初不以為意，後來才發現原來墨菲會坐在那邊是為了等「一隻手伸出來」摸摸牠。

約翰娜表示，她很開心活潑的墨菲可以交到朋友，而且還是住在隔壁的鄰居，現在因為疫情關係不能到處跑，她有考慮之後要讓墨菲跟隔壁鄰居見面，這樣對方就不用總是只伸一隻手出來摸狗了。可愛的影片貼出後至今已吸引29萬人觀看，網友們表示「看到鑽出一隻手我笑了」、「秘密摸狗感覺也別有風情？」、「原來圍籬後有秘密」。

@joh_jam #goldador #puppy #dog #fyp #happyboy #BOSSUpYourGame #LiveForTheChallenge ♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris

狗狗 疫情 毛小孩 抖音

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