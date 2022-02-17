狗狗每天都準時坐圍籬邊媽超疑惑 驚見「一隻手鑽出來狂擼」揭神秘關係

狗狗在現代生活已經不僅是「看家」的角色，更是每一個飼主心中的毛寶貝，如果您也是重視狗狗生活品質的朋友，一定知道過去一些我們對狗狗的飼養習慣，其實是對牠們的一種傷害。愛牠就不要傷害牠～知名寵物Youtube頻道「mydeerdog狗與鹿」就和大家分享了十件可能會傷害狗狗的事情，讓我們趕快來看看有哪些吧！

2022-02-17 09:48