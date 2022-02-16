回家路上遇到3隻山豬要過嗎？過來人曝恐怖下場：快逃
你看過山豬嗎？一名網友在返家途中，卻遇到三頭山豬正在吃晚餐，讓他好奇問遇到這種狀況應該怎麼辦才好。不過這樣的場景卻讓不少人替他捏把冷汗，過來人紛紛要他快點逃。
該名網友在PTT上發問，回家路上遇到山豬吃飯怎麼辦，並附上多張照片及影片證明所言不假。雖然回家的路暫時被堵住，但他仍開玩笑說要把這三隻豬「紅燒」。不少網友則亂入表示「違停記得檢舉」「哪個鄉民的坐騎」「丟莓果再從背後丟沉重球」，也好奇原PO住在哪裡才會遇到山豬。
不過大批網友看到這樣的畫面卻笑不出來，認真建議最好趕快落跑。「山豬比比特犬還危險」「閃遠一點會死人的」「連獵槍都不一定打得穿」「獠牙可以切斷你股動脈」，若是不幸正面衝突恐怕非死即傷。亦有人表示靠太近小心被獵人誤射，且路況不夠好騎車被追可能也會直接衝下山。
另有網友分享山豬真的超兇，登山時最怕遇到山豬出沒。因此有些酋長會戴上山豬項圈展示自己的強大，代表他曾經戰勝過攻擊性強大的山豬。
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