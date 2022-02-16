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屏東比特犬「索爾」開放認養申請方式曝光 網揭牠「翻肚討摸」親人現況

聯合新聞網 / 綜合報導
比特犬索爾翻肚討摸摸。 (圖/取自社團法人台灣愛狗人協會臉書粉絲專頁)
比特犬索爾翻肚討摸摸。 (圖/取自社團法人台灣愛狗人協會臉書粉絲專頁)

屏東縣春日鄉在2021年12月2日發生一件憾事，一名男童跑去鄰居家遭比特犬「索爾」咬死，有動保團體為牠請命，希望索爾不要被人道處理，如今已經有好消息傳來。屏東縣政府農業處日前表示，已正式開放索爾給民眾認養，認養者必須出示切結書及認養計劃書各乙份。

屏東縣政府農業處於14日發布公告指出，市府所收容之比特犬「索爾」已開放認養，認養人需提出認養計畫書及切結書各乙份，親自送達或是郵寄到屏東縣政府農業處動物保護及保育科，信封上加註屏東縣政府比特犬認養申請計畫書，未獲錄取者所送資料不予退還。屏東縣政府農業處也在官網附上領養索爾的切結書及認養計畫書空白格式，請有意認養者務必填寫。

比特犬索爾開放認養，想要養牠的人需要填寫切結書與認養計畫書審核。 (圖/翻攝自屏東縣政府農業處)
比特犬索爾開放認養，想要養牠的人需要填寫切結書與認養計畫書審核。 (圖/翻攝自屏東縣政府農業處)

比特犬索爾開放認養，想要養牠的人需要填寫切結書與認養計畫書審核。 (圖/翻攝自屏東縣政府農業處)
比特犬索爾開放認養，想要養牠的人需要填寫切結書與認養計畫書審核。 (圖/翻攝自屏東縣政府農業處)

索爾終於開放領養的好消息也被「社團法人台灣愛狗人協會」張貼在臉書粉絲專頁上，貼文寫著「終於可以送養了，時間倒數中」，並PO出與行為訓練師第一次見面的照片，只見索爾相當乖順的緊貼在訓練師身旁，開心的翻肚肚討摸。

不少網友對於索爾即將有一個家感到相當開心，由於現在開放認養距離禁養大限之日只剩兩周，再加上送件後需要一段時間才能評估出適合的認養人，網友們紛紛留言希望索爾來得及找到好人家。有網友指出，索爾曾有攻擊行為就該把那些點找出來，就算不能立刻矯正也可以交接認養人繼續矯正或避開。

屏東縣政府 認養 比特犬

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