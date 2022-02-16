小寶寶爆哭停不下來 三花貓保母超專業「喵掌安撫術」讓他秒露天使笑容

許多家裡同時養著毛孩子與小嬰兒的家庭，都會出現毛小孩很盡責擔任保母的可愛畫面。日前一名網友曬出家裡嫩嬰與貓咪的互動短片，只見小嬰兒開始哭鬧時，坐在一邊的貓咪很緊張得趕快去安撫寶寶，寶寶一看到貓咪來了馬上破涕為笑，溫馨的互動融化不少網友。

網友「しがしが」在推特及Youtube上傳一段可愛的影片，家裡養著一狗一貓分別叫「凱爾」與「奇異果」，幾個月前女網友生下了可愛的女兒，家中貓狗都跟媽媽一樣很疼剛出生的小生命，尤其是奇異果特別會照顧小孩。

某一天女網友拍到家中寶寶正在哭鬧，坐在嬰兒床旁邊的奇異果很快就發現，立刻走到床邊伸出貓掌摸摸小寶寶，只見寶寶很快就不哭了，露出超可愛的笑容跟貓咪互動，奇異果似乎還不放心寶寶的狀況，乾脆整隻貓跳到嬰兒床上東看看西看看的，儼然是個專業的保母。

短短不到一分鐘的影片上傳到推特後至今已經吸引超過202萬人觀看，許多網友都被一人一貓的溫馨互動給融化，網友表示「貓咪根本是稱職的保母」、「寶寶跟貓咪一定感情很好」、「貓咪聽到寶寶哭馬上過去安撫有夠專業」，女網友事後也上傳了更長版本的貓貓寶寶互動影片，同樣也吸引超過4萬人以上觀看，影片中寶寶輕輕撫摸著奇異果的模樣超治癒。

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