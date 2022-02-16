他起床驚見房間滿地垃圾慘被拆光 調監視器「半夜竊盜集團5小偷爽吃」看傻了

很多毛小孩無法抗拒零食的誘惑，不過沒有把零食收好，被貪吃毛孩發現可是很驚人的。最近有一部影片在網路上瘋傳，一名貓奴發現給貓咪吃的零食常常不見，卻又找不到原因，後來他透過架設室內監視器看到原來兇手就是家裡的五隻貓咪。

網友「ひのき猫」家裡養了五隻貓咪，分別叫檜木、向日葵、秀吉、豆大福與歐戴克，其中向日葵與秀吉是另外三隻貓咪的父母。某天飼主給家中五隻貓咪吃零食，享受了快樂的零食時光後，當天晚上就出大事了。

家裡的監視錄影器清楚的錄下五隻貓咪趁主人睡覺的時候，溜進房間裡面找到沒收好的零食箱，只見向日葵跟檜木熟練的把箱子打開，隨後呼朋引伴的把另外幾隻貓都叫進房間裡，只見貓咪們坐在木箱平台上爽吃，完全沒發現偷吃行為已經都被監視器錄下來。

一群貓咪爽吃零食，看似相當溫馨的畫面到半夜就變調了。 (圖/取自Youtube)

第二天早上飼主起床，看到貓咪房間一片混亂，被搜刮一空的零食盒躺在原處，部分沒開封的零食散落在地上，已經開封的跟容易被撕開的零食都被吃個精光，垃圾還被丟在地上，而「小偷貓們」更是跑的一隻不剩，只剩檜木一隻貓坐在地上裝無辜，後來主人去調房間的監視錄影器才發現原來昨天晚上竟然出了這等大事，實在哭笑不得。

罪魁禍首之一，身邊還有一堆零食的殘骸，幫QQ。 (圖/取自Youtube)

影片PO出後至今已吸引超過6萬人觀看，網友們表示「零食沒收好就會這樣」、「出事了啦貓奴」、「貓咪們半夜撬開零食盒就像是發現新樂園一樣」、「小偷貓們也吃太爽了吧」、「下次要記得把零食收好，不然肯定這樣的情況還會重演」。

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