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貓被關寵物提袋丟進新北排水溝 狠心飼主棄養原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
動保員使用蛇鋏將寵物外出提袋夾到岸邊。圖擷自新北動保處
動保員使用蛇鋏將寵物外出提袋夾到岸邊。圖擷自新北動保處

怎麼有這種飼主！新北市動保處先前接獲通報，一處大排水溝內傳出貓叫聲，派人前往發現是個寵物提袋被棄置水中，撈回岸上竟裝著一隻全身溼答答的橘貓。當天氣溫僅15度，緊急將橘貓送往動物之家醫療後，也循線找到飼主並開罰。

板橋動物之家人員於一處加油站後方大排水溝，發現一只粉紫色寵物外出提袋，隨即爬下排溝並出動蛇夾將提袋撈回岸邊。打開之後發現裏頭裝有一隻溼答答且不停發抖的橘貓，立刻圍上大毛巾防止持續失溫，且送往動物之家醫療。

動保員順利救援貓隻並帶回板橋動物之家。圖擷自新北動保處
動保員順利救援貓隻並帶回板橋動物之家。圖擷自新北動保處

動保處循線找到吳姓飼主到案說明，竟稱因家庭經濟及生活壓力過大才棄置貓咪，不過地點和最後被發現的排水溝並不一樣，警方持續調閱監視器追查中。吳姓飼主被依惡意棄養、故意傷害動物，違反動保法第29條、第30條，共計處以4萬5千元罰鍰。

逃過一劫的小橘貓目前已脫離危險期，且可以自行飲水，個性相當親人。目前正在板橋動物之家等待一個溫暖的家。

貓咪恢復精神活力後乖巧可愛，可抱可摸。圖擷自新北動保處
貓咪恢復精神活力後乖巧可愛，可抱可摸。圖擷自新北動保處

動物之家 寵物 加油站 監視器

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