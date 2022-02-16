【動物冷知識】牛豬雞只有牛肉可以免「全熟」？其實這類牛肉也不行

哈囉大家好，我是帽帽！

你們有去牛排館點過雞排或豬排嗎？

有次帽帽點了雞排並說7分熟的時候，店員跟帽帽說：「雞排與豬排都只有全熟的唷！」讓帽帽瞬間尬一波。

大家知道為什麼牛排可以3分、5分、7分熟，雞排、豬排卻不行嗎？

今天我們一起來看牛排的動物冷知識吧😆

豬肉身上可能帶有旋毛蟲以及豬肉絛蟲，若誤食兩種寄生蟲都可能會造成嚴重的健康隱憂。若未妥善治療甚至可能有危及生命的風險。

沙門氏菌會引起腹痛、腹瀉、發燒、嘔吐等症狀，若抵抗力較差的族群甚至有致死風險，故建議烹煮全煮熟後再食用，以保障自己與家人的健康。

不管是雞、鴨、鵝以及牠們的蛋蛋，都要煮熟吃才健康哇！

雖然大部分冷凍保存的原塊牛肉不需全熟就能食用，但是若為牛肉片、牛絞肉或是加工牛肉食品，因牛肉在切片、分裝、加工等過程中可能會受到環境影響，容易沾染看不見的細菌，因此就應該要煮熟後再食用唷！

在目前的牛肉生產過程當中，一定會先經過放血，把血液混合物全部排出才會運送給供應商，因此在商店販售、餐廳裡供應的牛肉不會出現血。

而肌紅蛋白的功用與血紅素一樣，是負責氧氣運輸的。而兩者較大的差異在於，血紅素負責的是血管理的大量氧氣運輸，肌紅素則負責替肌肉細胞運輸氧氣。

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