小橘貓遭棄排水溝險死 新北動保處重罰飼主4萬5

新北市日前有寵物提袋漂浮在鶯歌某排水溝，由於袋中傳出微弱貓叫聲，路人趕緊通報動保處到場救援，順利將失溫瀕死的小橘貓救回一命，經清查找到飼主並重罰4萬5000元。

新北市政府動保處長楊淑方向中央社記者表示，去年12月28日在鶯歌區文化路的大排水溝有寵物提袋漂浮著，路人聽到袋中傳出貓叫聲，趕緊通報動保處救援，動保員現場救出袋中失溫且瀕溺斃的小橘貓。

她表示，當天就掃瞄貓身上晶片並確認飼主是30多歲男子，經聯絡多日，日前才到動保處說明並表示因家庭經濟及生活壓力過大，才將貓咪放在陶瓷博物館旁空地，否認將貓丟進排水溝。

她表示，飼主棄養是事實，飼主違反動保法惡意棄養、故意傷害動物，動保處共處以新台幣4萬5000元罰鍰。所幸小貓被在獸醫師緊急搶救及動保員細心餵食下，才脫離危險期存活下來，若是死亡，飼主還可能因涉及刑責被移送法辦。

動保處發布新聞稿表示，飼主棄養行為依違反動保法開罰並限令不得再飼養其他犬貓。現在小橘貓在板橋動物之家，精神抖擻，很會和人撒嬌，等待有緣人給牠一個溫暖的家。

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